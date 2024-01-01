«Україна ніколи не хотіла цієї війни»: Зеленський на відкритті Саміту миру в Швейцарії
Сьогодні, 16:37
Президент України Володимир Зеленський прибув на Саміт миру в Бюргенштоці. На відкритті початку саміту з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд, Зеленський наголосив, що "Україна ніколи не хотіла цієї війни".
"Україна ніколи не хотіла цієї війни. Єдиний, хто її хотів, - це Путін", - заявив президент, передає ТСН.
Також Володимир Зеленський наголосив, що проведення першого Саміту миру є "днем спільного успіху" для всього світу. Адже спільними зусиллями світова спільнота змогла "дати шанс дипломатії".
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"Україна ніколи не хотіла цієї війни. Єдиний, хто її хотів, - це Путін", - заявив президент, передає ТСН.
Також Володимир Зеленський наголосив, що проведення першого Саміту миру є "днем спільного успіху" для всього світу. Адже спільними зусиллями світова спільнота змогла "дати шанс дипломатії".
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