«Україна ніколи не хотіла цієї війни»: Зеленський на відкритті Саміту миру в Швейцарії

Віолою Амхерд, Зеленський наголосив, що "Україна ніколи не хотіла цієї війни".



"Україна ніколи не хотіла цієї війни. Єдиний, хто її хотів, - це Путін", - заявив президент, передає



Також Володимир Зеленський наголосив, що проведення першого Саміту миру є "днем спільного успіху" для всього світу. Адже спільними зусиллями світова спільнота змогла "дати шанс дипломатії".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент України Володимир Зеленський прибув на Саміт миру в Бюргенштоці. На відкритті початку саміту з президенткою Швейцарії, Зеленський наголосив, що "Україна ніколи не хотіла цієї війни"."Україна ніколи не хотіла цієї війни. Єдиний, хто її хотів, - це Путін", - заявив президент, передає ТСН Також Володимир Зеленський наголосив, що проведення першого Саміту миру є "днем спільного успіху" для всього світу. Адже спільними зусиллями світова спільнота змогла "дати шанс дипломатії".

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