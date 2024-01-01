Скільки волинян встановили двозонний лічильник та як це зробити



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Головною перевагою двозонного лічильника в тому, що з 23 вечора до 7 ранку прилад дає змогу оплачувати електроенергію із 50 % знижкою.



Щоб користуватися двозонним лічильником, потрібно подати заяву про облаштування обліку електроенергії багатотарифним лічильником у центр обслуговування клієнтів чи філію "Волиньобленерго".



Для отримання послуги клієнт має придбати лічильник та оплатити вартість послуги із заміни засобу обліку, що станом на 1 червня 2024 року становить 479,80 грн для однофазних лічильників та 749,20 грн для трифазних. Спеціалісти "Волиньобленерго" можуть надати рекомендації щодо типу електролічильника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Двозонний тариф використовують 103 793 волинян, що становить близько 25% від загальної кількості споживачів світла в області.Цю інформацію на запит Суспільного надали в пресцентрі "Волиньобленерго".Головною перевагою двозонного лічильника в тому, що з 23 вечора до 7 ранку прилад дає змогу оплачувати електроенергію із 50 % знижкою.Щоб користуватися двозонним лічильником, потрібно подати заяву про облаштування обліку електроенергії багатотарифним лічильником у центр обслуговування клієнтів чи філію "Волиньобленерго".Для отримання послуги клієнт має придбати лічильник та оплатити вартість послуги із заміни засобу обліку, що станом на 1 червня 2024 року становить 479,80 грн для однофазних лічильників та 749,20 грн для трифазних. Спеціалісти "Волиньобленерго" можуть надати рекомендації щодо типу електролічильника.

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