Скільки волинян встановили двозонний лічильник та як це зробити

Скільки волинян встановили двозонний лічильник та як це зробити
Двозонний тариф використовують 103 793 волинян, що становить близько 25% від загальної кількості споживачів світла в області.
Цю інформацію на запит Суспільного надали в пресцентрі "Волиньобленерго".

Головною перевагою двозонного лічильника в тому, що з 23 вечора до 7 ранку прилад дає змогу оплачувати електроенергію із 50 % знижкою.

Щоб користуватися двозонним лічильником, потрібно подати заяву про облаштування обліку електроенергії багатотарифним лічильником у центр обслуговування клієнтів чи філію "Волиньобленерго".

Для отримання послуги клієнт має придбати лічильник та оплатити вартість послуги із заміни засобу обліку, що станом на 1 червня 2024 року становить 479,80 грн для однофазних лічильників та 749,20 грн для трифазних. Спеціалісти "Волиньобленерго" можуть надати рекомендації щодо типу електролічильника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: двозонний лічильник, Волинь, встановлення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні значно зміняться ціни на цигарки: скільки коштуватиме пачка
Сьогодні, 18:19
Скільки волинян встановили двозонний лічильник та як це зробити
Сьогодні, 17:15
«Україна ніколи не хотіла цієї війни»: Зеленський на відкритті Саміту миру в Швейцарії
Сьогодні, 16:37
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 15-16 червня
Сьогодні, 16:18
У Міноборони повідомили, скільки українців оновили дані у додатку Резерв+
Сьогодні, 15:42
Схожі новини
Чоловік випав з 8-го поверху багатоповерхівки у Луцьку Чоловік випав з 8-го поверху багатоповерхівки у Луцьку
Сьогодні, 11:59
Графіки діятимуть довше: повідомили, коли відключатимуть світло на Волині 15 червня Графіки діятимуть довше: повідомили, коли відключатимуть світло на Волині 15 червня
Сьогодні, 09:15
На Волині з центру міста приберуть радянський пам'ятник На Волині з центру міста приберуть радянський пам'ятник
Сьогодні, 08:25
Скільки можна заробити на полях полуничної столиці Волині. ВІДЕО Скільки можна заробити на полях полуничної столиці Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні значно зміняться ціни на цигарки: скільки коштуватиме пачка
Сьогодні, 18:19
 0
Скільки волинян встановили двозонний лічильник та як це зробити
Сьогодні, 17:15
 0
«Україна ніколи не хотіла цієї війни»: Зеленський на відкритті Саміту миру в Швейцарії
Сьогодні, 16:37
 0
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 15-16 червня
Сьогодні, 16:18
 0
У Міноборони повідомили, скільки українців оновили дані у додатку Резерв+
Сьогодні, 15:42
 0
Медіа
відео
1/8