На війні з російськими окупантами загинув волинський депутат

14 червня 2024 року у Покровському районі на Донеччині загинув воїн, житель Любитова, що на Волині Ігор Миколайович Тарасюк, 1966 року народження.Про це повідомили у Колодяжненській громаді."Ігор Тарасюк був депутатом Колодяжненської сільської ради, та, не задумуючись, став на захист Батьківщини з початку повномасштабного вторгнення. Був старшим стрільцем-оператором механізованого відділення. Нещадний ворог обірвав життя захисника при виконанні бойового завдання", - йдеться у повідомленні.У громаді оголошено триденну жалобу.Про те, коли буде похорон у громаді повідомлять пізніше.