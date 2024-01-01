На війні з російськими окупантами загинув волинський депутат

На війні з російськими окупантами загинув волинський депутат
14 червня 2024 року у Покровському районі на Донеччині загинув воїн, житель Любитова, що на Волині Ігор Миколайович Тарасюк, 1966 року народження.

Про це повідомили у Колодяжненській громаді.

"Ігор Тарасюк був депутатом Колодяжненської сільської ради, та, не задумуючись, став на захист Батьківщини з початку повномасштабного вторгнення. Був старшим стрільцем-оператором механізованого відділення. Нещадний ворог обірвав життя захисника при виконанні бойового завдання", - йдеться у повідомленні.

У громаді оголошено триденну жалобу.

Про те, коли буде похорон у громаді повідомлять пізніше.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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