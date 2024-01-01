Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 червня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 16 червня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 24-26°.

Волинь

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 22-27°.


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Теги: погода, прогноз
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