Видання The New York Times опублікувало документи, які Україна та росія обговорювали весною 2022-го





Усі ці документи не були погоджені і містять позиції України та росії, пише



Зокрема, росія спочатку вимагала, щоб Україна визнала Крим російською територією, згодом, до 15 квітня, обидві сторони погодилися виключити Крим з договору.



Перший проєкт від 17 березня був, фактично, ультиматумом Росії і передбачав, що Крим залишиться під російською окупацією, як і захоплені частини Донецької та Луганської областей. При цьому Україна мала б закріпити позаблоковий статус і не розміщувати на своїй території іноземних військових баз і контингентів та скасувати всі обмеження щодо використання російської мови. Також наша держава мала погодитися на скорочення обмеження чисельності Збройних сил та кількості озброєння і взяти зобов'язання не розвивати ракетне озброєння.



За інформацією NYT, США були стривожені цими умовами, зокрема вимогою про одностороннє роззброєння, що зробило б Україну беззахисною.



Також видання стверджує, що лідери Польщі боялися, що Німеччина чи Франція можуть спробувати переконати Київ прийняти умови Росії, і хотіли запобігти цьому.



У ході перемовин у Стамбулі 29 березня, після того, як Україна мала певні успіхи на полі бою, Росії послабила окремі свої вимоги, зазначає NYT. Загалом Україна мала лишатися позаблоковою, Крим на 10-15 років був би в складі Росії без спроб Києва його відвоювати силою, щодо інших територій Україна та Росія мали домовлятися окремою.



Україна також запропонувала прописати в проєкті договору гарантії безпеки з боку наступних держав: Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль. Проте російські перемовники відмовилися.



Останній раунд переговорів відбувся 15 квітня 2022 року, уже після відходу російських військ з Київщини та фіксації воєнних злочинів, скоєних окупантами. У проєкті, який обговорювали сторони, йшлося про те, що Україна має стати “постійно нейтральною державою, яка не братиме участі у військових блоках”, проте може вступити в ЄС. Крим та окуповані території Донецької та Луганської областей мали залишитися під фактичним контролем Росії. Країнами-гарантами мали б стати Велика Британія, Китай, Росія, США та Франція.



За інформацією NYT, росія запропонувала пункт про те, що всі держави-гаранти, включно з нею, повинні погодити відповідь у разі нападу на Україну. По суті, Москва пропонувала надати їй право вето на допомогу Україні з боку держав гарантів. Як заявив виданню член української переговорної групи заявив, після цієї зміни “ми не зацікавлені в продовженні переговорів”.



Раніше переговорники від України розповідали LB.ua, що основним завданням української делегації було затягування часу. “Ми мали виграти час, поки наші партнери на Заході отямляться й почнуть ухвалювати рішення, в підсумку яких нам вдалося вистояти, – розповідав один з них. – Тому ми намагалися втягнути росіян у якісь обговорення деталей, які вони постійно мусили погоджувати з Москвою”.



Нагадаємо, сьогодні розпочався дводенний Саміт миру у Швейцарії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Видання The New York Times опублікувало проєкти трьох документів, які обговорювали Україна і росія на початку великої війни, зокрема, проєкт мирного договору від 17 березня 2022 року (англійський переклад, який Україна надала тоді західним урядам, комюніке за підсумками консультацій у Стамбулі 29 березня 2022 року та пізніший проєкт договору від 15 квітня 2022 року).Усі ці документи не були погоджені і містять позиції України та росії, пише LB.ua Зокрема, росія спочатку вимагала, щоб Україна визнала Крим російською територією, згодом, до 15 квітня, обидві сторони погодилися виключити Крим з договору.Перший проєкт від 17 березня був, фактично, ультиматумом Росії і передбачав, що Крим залишиться під російською окупацією, як і захоплені частини Донецької та Луганської областей. При цьому Україна мала б закріпити позаблоковий статус і не розміщувати на своїй території іноземних військових баз і контингентів та скасувати всі обмеження щодо використання російської мови. Також наша держава мала погодитися на скорочення обмеження чисельності Збройних сил та кількості озброєння і взяти зобов'язання не розвивати ракетне озброєння.За інформацією NYT, США були стривожені цими умовами, зокрема вимогою про одностороннє роззброєння, що зробило б Україну беззахисною.Також видання стверджує, що лідери Польщі боялися, що Німеччина чи Франція можуть спробувати переконати Київ прийняти умови Росії, і хотіли запобігти цьому.У ході перемовин у Стамбулі 29 березня, після того, як Україна мала певні успіхи на полі бою, Росії послабила окремі свої вимоги, зазначає NYT. Загалом Україна мала лишатися позаблоковою, Крим на 10-15 років був би в складі Росії без спроб Києва його відвоювати силою, щодо інших територій Україна та Росія мали домовлятися окремою.Україна також запропонувала прописати в проєкті договору гарантії безпеки з боку наступних держав: Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль. Проте російські перемовники відмовилися.Останній раунд переговорів відбувся 15 квітня 2022 року, уже після відходу російських військ з Київщини та фіксації воєнних злочинів, скоєних окупантами. У проєкті, який обговорювали сторони, йшлося про те, що Україна має стати “постійно нейтральною державою, яка не братиме участі у військових блоках”, проте може вступити в ЄС. Крим та окуповані території Донецької та Луганської областей мали залишитися під фактичним контролем Росії. Країнами-гарантами мали б стати Велика Британія, Китай, Росія, США та Франція.За інформацією NYT, росія запропонувала пункт про те, що всі держави-гаранти, включно з нею, повинні погодити відповідь у разі нападу на Україну. По суті, Москва пропонувала надати їй право вето на допомогу Україні з боку держав гарантів. Як заявив виданню член української переговорної групи заявив, після цієї зміни “ми не зацікавлені в продовженні переговорів”.Раніше переговорники від України розповідали LB.ua, що основним завданням української делегації було затягування часу. “Ми мали виграти час, поки наші партнери на Заході отямляться й почнуть ухвалювати рішення, в підсумку яких нам вдалося вистояти, – розповідав один з них. – Тому ми намагалися втягнути росіян у якісь обговорення деталей, які вони постійно мусили погоджувати з Москвою”.Нагадаємо, сьогодні розпочався дводенний Саміт миру у Швейцарії.

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