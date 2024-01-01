Трагічно пішов із життя журналіст Олексій Косенко з Херсона, який переїхав до Луцька

Олексій Косенко загинув у ніч на 15 червня у Луцьку.



Причиною смерті став складний психічний стан. Чоловік важко переживав війну та вимушений переїзд, пише



Олексій Косенко працював у Херсонській міській раді, пережив окупацію.



Улітку 2023 приєднався до редакції Району: став редактором стрічки новин сайту Район.Скадовськ.



Олексій прийняв непросте для себе рішення залишити Херсон через постійну небезпеку від російських обстрілів міста і переїхав до Луцька, де прожив майже рік.



Був дуже активним, комунікабельним і товариським. Залюбки долучався до всіх активностей редакції. Організовував позаробочі заходи: як і колись у Херсоні, це були екскурсії, адже Олексій був іще й екскурсоводом. Тісно був залучений до спільноти херсонців-переселенців у Луцьку.



Редакція сумує з приводу непоправної втрати і висловлює співчуття батькам, які втратили єдиного сина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 34-річний журналістзагинув у ніч на 15 червня у Луцьку.Причиною смерті став складний психічний стан. Чоловік важко переживав війну та вимушений переїзд, пише rayon.in.ua Олексій Косенко працював у Херсонській міській раді, пережив окупацію.Улітку 2023 приєднався до редакції Району: став редактором стрічки новин сайту Район.Скадовськ.Олексій прийняв непросте для себе рішення залишити Херсон через постійну небезпеку від російських обстрілів міста і переїхав до Луцька, де прожив майже рік.Був дуже активним, комунікабельним і товариським. Залюбки долучався до всіх активностей редакції. Організовував позаробочі заходи: як і колись у Херсоні, це були екскурсії, адже Олексій був іще й екскурсоводом. Тісно був залучений до спільноти херсонців-переселенців у Луцьку.Редакція сумує з приводу непоправної втрати і висловлює співчуття батькам, які втратили єдиного сина.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію