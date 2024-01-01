Трагічно пішов із життя журналіст Олексій Косенко з Херсона, який переїхав до Луцька

Трагічно пішов із життя журналіст Олексій Косенко з Херсона, який переїхав до Луцька
34-річний журналіст Олексій Косенко загинув у ніч на 15 червня у Луцьку.

Причиною смерті став складний психічний стан. Чоловік важко переживав війну та вимушений переїзд, пише rayon.in.ua.

Олексій Косенко працював у Херсонській міській раді, пережив окупацію.

Улітку 2023 приєднався до редакції Району: став редактором стрічки новин сайту Район.Скадовськ.

Олексій прийняв непросте для себе рішення залишити Херсон через постійну небезпеку від російських обстрілів міста і переїхав до Луцька, де прожив майже рік.

Був дуже активним, комунікабельним і товариським. Залюбки долучався до всіх активностей редакції. Організовував позаробочі заходи: як і колись у Херсоні, це були екскурсії, адже Олексій був іще й екскурсоводом. Тісно був залучений до спільноти херсонців-переселенців у Луцьку.

Редакція сумує з приводу непоправної втрати і висловлює співчуття батькам, які втратили єдиного сина.

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Теги: журналіст., Луцьк
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