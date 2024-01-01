Бійці «Азову» вибили росіян з деяких позицій у Серебрянському лісі





Про це повідомив заступник командира 12 бригади Святослав Паламар. Цю інформацію також поширили аналітики DeepState, пише



Паламар зазначив, що бійці «Азову» протягом останніх місяців продовжують вибивати росіян з позицій у Серебрянському лісі.



За даними OSINT-проєкту DeepState, Сили оборони змусили росіян відступити в районі Кліщіївки на Донеччині. А втім, окупанти змогли просунутися поблизу Калинівки, Новопокровського та Яснобродівки.



Бої в Серебрянському лісі



Раніше Серебрянський ліс був заказником місцевого значення в Луганській області. Він розташований майже впритул до Кремінної, на кордоні з Харківською областю.



Після окупації міста російськими військами навесні 2022 року окупанти намагалися просунутися далі, у напрямку Харківщини. Проте Сили оборони затримали росіян тут. Нині через цей ліс пролягає лінія фронту, де тривають жорсткі бої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці 12 бригади Національної гвардії України «Азов» вибили російських окупантів з деяких позицій у Серебрянському лісі, що поблизу міста Кремінна в Луганській області.Про це повідомив заступник командира 12 бригади Святослав Паламар. Цю інформацію також поширили аналітики DeepState, пише Громадське Паламар зазначив, що бійці «Азову» протягом останніх місяців продовжують вибивати росіян з позицій у Серебрянському лісі.За даними OSINT-проєкту DeepState, Сили оборони змусили росіян відступити в районі Кліщіївки на Донеччині. А втім, окупанти змогли просунутися поблизу Калинівки, Новопокровського та Яснобродівки.Раніше Серебрянський ліс був заказником місцевого значення в Луганській області. Він розташований майже впритул до Кремінної, на кордоні з Харківською областю.Після окупації міста російськими військами навесні 2022 року окупанти намагалися просунутися далі, у напрямку Харківщини. Проте Сили оборони затримали росіян тут. Нині через цей ліс пролягає лінія фронту, де тривають жорсткі бої.

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