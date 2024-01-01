Бійці «Азову» вибили росіян з деяких позицій у Серебрянському лісі

Бійці «Азову» вибили росіян з деяких позицій у Серебрянському лісі
Бійці 12 бригади Національної гвардії України «Азов» вибили російських окупантів з деяких позицій у Серебрянському лісі, що поблизу міста Кремінна в Луганській області.

Про це повідомив заступник командира 12 бригади Святослав Паламар. Цю інформацію також поширили аналітики DeepState, пише Громадське.

Паламар зазначив, що бійці «Азову» протягом останніх місяців продовжують вибивати росіян з позицій у Серебрянському лісі.

За даними OSINT-проєкту DeepState, Сили оборони змусили росіян відступити в районі Кліщіївки на Донеччині. А втім, окупанти змогли просунутися поблизу Калинівки, Новопокровського та Яснобродівки.

Бої в Серебрянському лісі

Раніше Серебрянський ліс був заказником місцевого значення в Луганській області. Він розташований майже впритул до Кремінної, на кордоні з Харківською областю.

Після окупації міста російськими військами навесні 2022 року окупанти намагалися просунутися далі, у напрямку Харківщини. Проте Сили оборони затримали росіян тут. Нині через цей ліс пролягає лінія фронту, де тривають жорсткі бої.

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Теги: Росія, Україна, війна
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