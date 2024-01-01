Волинські сапери розміновують поля на Донеччині





Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій в області, пише



Рятувальники разом із колегами зі східних і західних гарнізонів ДСНС України ліквідовують боєприпаси. Одне з пріоритетних завдань — це розмінування полів сільськогосподарського призначення, де на окремих ділянках є значна кількість боєприпасів.



Як зазначили в пресцентрі ДСНС, на місцевості переважають касетні елементи для систем залпового вогню. Зі слів волинських піротехніків, найбільше їх мотивує те, що на зачищених ділянках знову працюватимуть аграрії.



Також волинські сапери прокладають шлях для руху пожежних розрахунків під час пожеж у лісах.



"Фронт стрімкого вогню і боєприпаси, що можуть будь-якої миті детонувати від високої температури горіння. Поруч — лінія зіткнення. Робота в таких умовах вимагає сталевих нервів, чітких і злагоджених дій і потужного командного духу", — додали в пресцентрі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники одного з волинських відділень понад два тижні продовжують виконувати роботу з гуманітарного розмінування деокупованих територій у Донецькій області.Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій в області, пише Суспільне Рятувальники разом із колегами зі східних і західних гарнізонів ДСНС України ліквідовують боєприпаси. Одне з пріоритетних завдань — це розмінування полів сільськогосподарського призначення, де на окремих ділянках є значна кількість боєприпасів.Як зазначили в пресцентрі ДСНС, на місцевості переважають касетні елементи для систем залпового вогню. Зі слів волинських піротехніків, найбільше їх мотивує те, що на зачищених ділянках знову працюватимуть аграрії.Також волинські сапери прокладають шлях для руху пожежних розрахунків під час пожеж у лісах."Фронт стрімкого вогню і боєприпаси, що можуть будь-якої миті детонувати від високої температури горіння. Поруч — лінія зіткнення. Робота в таких умовах вимагає сталевих нервів, чітких і злагоджених дій і потужного командного духу", — додали в пресцентрі.

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