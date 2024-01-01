Волинські сапери розміновують поля на Донеччині

Волинські сапери розміновують поля на Донеччині
Рятувальники одного з волинських відділень понад два тижні продовжують виконувати роботу з гуманітарного розмінування деокупованих територій у Донецькій області.

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій в області, пише Суспільне.

Рятувальники разом із колегами зі східних і західних гарнізонів ДСНС України ліквідовують боєприпаси. Одне з пріоритетних завдань — це розмінування полів сільськогосподарського призначення, де на окремих ділянках є значна кількість боєприпасів.

Як зазначили в пресцентрі ДСНС, на місцевості переважають касетні елементи для систем залпового вогню. Зі слів волинських піротехніків, найбільше їх мотивує те, що на зачищених ділянках знову працюватимуть аграрії.

Також волинські сапери прокладають шлях для руху пожежних розрахунків під час пожеж у лісах.
Волинські сапери розміновують поля на Донеччині

"Фронт стрімкого вогню і боєприпаси, що можуть будь-якої миті детонувати від високої температури горіння. Поруч — лінія зіткнення. Робота в таких умовах вимагає сталевих нервів, чітких і злагоджених дій і потужного командного духу", — додали в пресцентрі.
Волинські сапери розміновують поля на Донеччині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Видання The New York Times опублікувало документи, які Україна та росія обговорювали весною 2022-го
Сьогодні, 21:30
Волинські сапери розміновують поля на Донеччині
Сьогодні, 20:50
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 червня
Сьогодні, 20:00
17 чоловіків і семеро жінок: як живуть підопічні стаціонарного відділення центру надання соціальних послуг на Волині
Сьогодні, 19:09
На війні з російськими окупантами загинув волинський депутат
Сьогодні, 18:41
Схожі новини
Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями
13 червень, 13:00
Волинські силовики викрили 38-річного пособника окупантів з Луганщини Волинські силовики викрили 38-річного пособника окупантів з Луганщини
11 червень, 17:10
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Віктор Ляшук «На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Віктор Ляшук
11 червень, 10:53
Під Роботиним на Запоріжжі загинув Герой з Волині Віктор Ляшук Під Роботиним на Запоріжжі загинув Герой з Волині Віктор Ляшук
10 червень, 16:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Видання The New York Times опублікувало документи, які Україна та росія обговорювали весною 2022-го
Сьогодні, 21:30
 0
Волинські сапери розміновують поля на Донеччині
Сьогодні, 20:50
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 червня
Сьогодні, 20:00
 0
17 чоловіків і семеро жінок: як живуть підопічні стаціонарного відділення центру надання соціальних послуг на Волині
Сьогодні, 19:09
 0
На війні з російськими окупантами загинув волинський депутат
Сьогодні, 18:41
 0
Медіа
відео
1/8