17 чоловіків і семеро жінок: як живуть підопічні стаціонарного відділення центру надання соціальних послуг на Волині





Люди, які тут мешкають, не мають рідних, які можуть їх доглядати у стаціонарному відділенні доживають свою старість, розповіла Руслана Хомяк.



З її слів, щоб годувати підопічних овочами та зеленню, у центрі надання соціальних послуг облаштували городи. Тут вирощують кабачки, огірки, цибулю, червоні буряки столові, моркву та картоплю.



Щодня медперсонал стаціонарного відділення на годину ходить на город полоти бур’яни, щоб свіжа, екологічно чиста городина одразу потрапляла у страви, які готують підопічним центру, говорить Руслана Хомяк.



"У минулі роки доглядати городи допомагали підопічні. Це для них був один із видів дозвілля. Зараз охочих немає, бо більшість мешканців мають інвалідність і не пересуваються самотужки", — каже завідувачка центру.



Найстарша жителька стаціонару Ківерцівського центру надання соціальних послуг Надія Свирид тут живе 11 років. Жінці — 97 років.



"Рідних не було, одна сестра і та вмерла. Попали добрі люди, вони такі дружні всі, такі добрі, що попрошу, часом і не прошу, то вони мені поможуть", — розповідає пенсіонерка.



Говорить, як до рідної ставиться до баби Наді санітарка Оксана Терлецька. Постійно заходить до підопічної, щоб запитати про самопочуття та й просто потеревенити.



"З нею можна я все кажу, "посплєтнічать і посєкрєтнічать". Вона нас шкодує, молиться, дуже молиться за всіх хлопців. Її дуже часто провідують. Навіть чужі люди, які її знають. В неї два правнуки воюють", — говорить санітарка.



У закладі підопічні отримують чотириразове харчування та лікування, яке призначає сімейний лікар, розповідає Руслана Хомяк. На Волині діє 17 таких стаціонарних відділень, п'ять психоневрологічних інтернатів та геріатричний пансіонат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У стаціонарному відділенні центру надання соціальних послуг, що у селі Тростянець на Волині живе 24 підопічних. Серед них 17 чоловіків та сім жінок.Люди, які тут мешкають, не мають рідних, які можуть їх доглядати у стаціонарному відділенні доживають свою старість, розповіла Суспільному завідувачка стаціонаруЗ її слів, щоб годувати підопічних овочами та зеленню, у центрі надання соціальних послуг облаштували городи. Тут вирощують кабачки, огірки, цибулю, червоні буряки столові, моркву та картоплю.Щодня медперсонал стаціонарного відділення на годину ходить на город полоти бур’яни, щоб свіжа, екологічно чиста городина одразу потрапляла у страви, які готують підопічним центру, говорить Руслана Хомяк."У минулі роки доглядати городи допомагали підопічні. Це для них був один із видів дозвілля. Зараз охочих немає, бо більшість мешканців мають інвалідність і не пересуваються самотужки", — каже завідувачка центру.Найстарша жителька стаціонару Ківерцівського центру надання соціальних послугтут живе 11 років. Жінці — 97 років."Рідних не було, одна сестра і та вмерла. Попали добрі люди, вони такі дружні всі, такі добрі, що попрошу, часом і не прошу, то вони мені поможуть", — розповідає пенсіонерка.Говорить, як до рідної ставиться до баби Наді санітарка. Постійно заходить до підопічної, щоб запитати про самопочуття та й просто потеревенити."З нею можна я все кажу, "посплєтнічать і посєкрєтнічать". Вона нас шкодує, молиться, дуже молиться за всіх хлопців. Її дуже часто провідують. Навіть чужі люди, які її знають. В неї два правнуки воюють", — говорить санітарка.У закладі підопічні отримують чотириразове харчування та лікування, яке призначає сімейний лікар, розповідає Руслана Хомяк. На Волині діє 17 таких стаціонарних відділень, п'ять психоневрологічних інтернатів та геріатричний пансіонат.

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