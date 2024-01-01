На Луганщині загинув воїн з Волині Володимир Столярчук, який майже рік вважався зниклим безвісти

Володимир Столярчук з села Романів Підгайцівської ТГ.



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Столярчук Володимир Миколайович, 1992 року народження був мобілізований 26.02.2022. Від липня 2023 року вважався зниклим безвісті.



"Військові сповістили, що старший водій -гранатометник вірний військовій присязі загинув 03.07.23 р. під час ворожого танкового обстрілу на Луганському напрямку при виконанні обов'язків військової служби та захисту Батьківщини.



Висловлюємо щирі співчуття родині Захисника. Вічна пам’ять та незгасна слава Герою!" - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинувз села Романів Підгайцівської ТГ.Про це повідомили у громаді.Столярчук Володимир Миколайович, 1992 року народження був мобілізований 26.02.2022. Від липня 2023 року вважався зниклим безвісті."Військові сповістили, що старший водій -гранатометник вірний військовій присязі загинув 03.07.23 р. під час ворожого танкового обстрілу на Луганському напрямку при виконанні обов'язків військової служби та захисту Батьківщини.Висловлюємо щирі співчуття родині Захисника. Вічна пам’ять та незгасна слава Герою!" - йдеться в повідомленні.

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