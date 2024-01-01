ЗСУ затрофеїли перший російський танк-черепаху





Про це у телеграмі повідомив журналіст Юрій Бутусов.



«Перший затрофеєний російський Цар-мангал, ще й із полоненим російським екіпажем. Під масивною обшивкою – ворожий танк Т-62. Робота воїнів 22-ї окремої механізованої бригади», - зазначив Бутусов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці Збройних сил України затрофеїли російський «танк-черепаху» разом з екіпажем.Про це у телеграмі повідомив журналіст«Перший затрофеєний російський Цар-мангал, ще й із. Під масивною обшивкою – ворожий танк Т-62. Робота воїнів 22-ї окремої механізованої бригади», - зазначив Бутусов.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію