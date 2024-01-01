ЗСУ затрофеїли перший російський танк-черепаху
Сьогодні, 12:39
Військовослужбовці Збройних сил України затрофеїли російський «танк-черепаху» разом з екіпажем.
Про це у телеграмі повідомив журналіст Юрій Бутусов.
«Перший затрофеєний російський Цар-мангал, ще й із полоненим російським екіпажем. Під масивною обшивкою – ворожий танк Т-62. Робота воїнів 22-ї окремої механізованої бригади», - зазначив Бутусов.
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Про це у телеграмі повідомив журналіст Юрій Бутусов.
«Перший затрофеєний російський Цар-мангал, ще й із полоненим російським екіпажем. Під масивною обшивкою – ворожий танк Т-62. Робота воїнів 22-ї окремої механізованої бригади», - зазначив Бутусов.
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