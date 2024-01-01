ЗСУ затрофеїли перший російський танк-черепаху

ЗСУ затрофеїли перший російський танк-черепаху
Військовослужбовці Збройних сил України затрофеїли російський «танк-черепаху» разом з екіпажем.

Про це у телеграмі повідомив журналіст Юрій Бутусов.

«Перший затрофеєний російський Цар-мангал, ще й із полоненим російським екіпажем. Під масивною обшивкою – ворожий танк Т-62. Робота воїнів 22-ї окремої механізованої бригади», - зазначив Бутусов.


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Теги: війна, ЗСУ, наближають перемогу
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