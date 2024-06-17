Україна готується до ударів у Криму після прибуття винищувачів F-16, − Business Insider





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Аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень Фредерік Мертенс вважає, що, націлившись на півострів, особливо на російські наземні системи протиповітряної оборони, Україна "готує ґрунт" для майбутніх повітряних ударів після прибуття винищувачів F-16.



"Крим вразливий. Росіяни мають відносно обмежений простір для маневру на півострові. А Путіну є що втрачати як у політичному, так і у військовому плані. Тому, якщо обмежена кількість винищувачів може мати реальний вплив, то саме тут і над Чорним морем, яке стає повністю доступним після того, як буде вирішена проблема з ППО в Криму", - сказав він.



Раніше голова української розвідки Кирило Буданов повідомляв, що Росія передислокувала на півострів свою найсучаснішу систему протиповітряної оборони С-500.



Водночас старший науковий співробітник програми "Європа, росія і Євразія" Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марія Снєгова заявила, що "росія не може дозволити собі втратити Крим", бо це дасть Україні можливість використовувати "загрозу статусу Криму як розмінну монету в майбутніх переговорах".



Експертка з питань демократії Центру аналізу європейської політики Еліна Бекетова переконана: якщо Україна зможе відновити контроль над Чорним морем і повернути півострів − або просто чинити достатній тиск на ці території, щоб загрожувати путіну − то "це означатиме кінець війни".



Видання нагадує, що на початку року президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що битва за Крим і Чорне море відіграватиме центральну роль у найближчі місяці.



Науковий співробітник євразійської програми Інституту зовнішньополітичних досліджень Ольга Хвостунова переконана, що поразка Росії в Криму була б "не просто поразкою, а приниженням".



Журналісти нагадали, що останні кілька тижнів Україна здійснила низку успішних атак на регіон, знищивши кілька російських батарей протиповітряної оборони та завдавши удару по аеродрому "Бельбек" поблизу Севастополя.



Бекетова вважає, що українські атаки на півострові "стали успішними завдяки ретельній підготовці та системній роботі, кращим можливостям сил оборони, супутниковій та повітряній розвідці, яку надають Україні союзники по НАТО".



Водночас видання наголошує, що Україна, яка втратила свій традиційний військово-морський флот під час анексії Криму, з великим успіхом атакує Чорноморський флот Росії за допомогою морських безпілотників.



Ці атаки дозволили Україні відновити постачання зерна через Чорне море, що є життєво важливим для її економіки, і змусили Чорноморський флот Росії заховати свої кораблі подалі від Севастополя в Криму.



Видання також пише, що знищення незаконного Кримського моста, який з'єднує материкову частину Росії зі східним узбережжям Криму, стало би "стратегічною і символічною перемогою України і серйозним ударом по путіну".



"З початку повномасштабного вторгнення росії Україна вже двічі завдавала ударів по мосту, але досі не змогла його зруйнувати. Раніше цього року представники Головного управління розвідки України повідомили Guardian, що Україна втретє підірве міст до кінця року. За їхніми словами, його руйнування "неминуче". Вже є ознаки того, що росія також побоюється, що Україна може здійснити ще одну атаку на міст", − пише Business Insider.



Зокрема, минулого тижня Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що Росія встановила 8 барж на південній стороні мосту, щоб зменшити "кути підходу для українських безпілотних транспортних засобів".



Крім того, росія почала вживати заходів для зменшення своєї залежності від Кримського мосту − зокрема, окупанти будують залізницю з Ростова-на-Дону на півдні росії до Криму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Західні експерти вважають, що якщо Україна і виграє війну з росією, то це буде у тимчасово окупованому Криму. Нині українські Сили оборони завдають успішних ударів по російському озброєнню на півострові та атакують Кримський міст, щоб порушити логістику окупантів.Про це пише Українська правда з посиланням на Business Insider.Аналітик Гаазького центру стратегічних дослідженьвважає, що, націлившись на півострів, особливо на російські наземні системи протиповітряної оборони, Україна "готує ґрунт" для майбутніх повітряних ударів після прибуття винищувачів F-16."Крим вразливий. Росіяни мають відносно обмежений простір для маневру на півострові. А Путіну є що втрачати як у політичному, так і у військовому плані. Тому, якщо обмежена кількість винищувачів може мати реальний вплив, то саме тут і над Чорним морем, яке стає повністю доступним після того, як буде вирішена проблема з ППО в Криму", - сказав він.Раніше голова української розвідкиповідомляв, що Росія передислокувала на півострів свою найсучаснішу систему протиповітряної оборони С-500.Водночас старший науковий співробітник програми "Європа, росія і Євразія" Центру стратегічних і міжнародних дослідженьзаявила, що "росія не може дозволити собі втратити Крим", бо це дасть Україні можливість використовувати "загрозу статусу Криму як розмінну монету в майбутніх переговорах".Експертка з питань демократії Центру аналізу європейської політики Еліна Бекетова переконана: якщо Україна зможе відновити контроль над Чорним морем і повернути півострів − або просто чинити достатній тиск на ці території, щоб загрожувати путіну − то "це означатиме кінець війни".Видання нагадує, що на початку року президент Українидав зрозуміти, що битва за Крим і Чорне море відіграватиме центральну роль у найближчі місяці.Науковий співробітник євразійської програми Інституту зовнішньополітичних досліджень Ольга Хвостунова переконана, що поразка Росії в Криму була б "не просто поразкою, а приниженням".Журналісти нагадали, що останні кілька тижнів Україна здійснила низку успішних атак на регіон, знищивши кілька російських батарей протиповітряної оборони та завдавши удару по аеродрому "Бельбек" поблизу Севастополя.Бекетова вважає, що українські атаки на півострові "стали успішними завдяки ретельній підготовці та системній роботі, кращим можливостям сил оборони, супутниковій та повітряній розвідці, яку надають Україні союзники по НАТО".Водночас видання наголошує, що Україна, яка втратила свій традиційний військово-морський флот під час анексії Криму, з великим успіхом атакує Чорноморський флот Росії за допомогою морських безпілотників.Ці атаки дозволили Україні відновити постачання зерна через Чорне море, що є життєво важливим для її економіки, і змусили Чорноморський флот Росії заховати свої кораблі подалі від Севастополя в Криму.Видання також пише, що знищення незаконного Кримського моста, який з'єднує материкову частину Росії зі східним узбережжям Криму, стало би "стратегічною і символічною перемогою України і серйозним ударом по путіну"."З початку повномасштабного вторгнення росії Україна вже двічі завдавала ударів по мосту, але досі не змогла його зруйнувати. Раніше цього року представники Головного управління розвідки України повідомили Guardian, що Україна втретє підірве міст до кінця року. За їхніми словами, його руйнування "неминуче". Вже є ознаки того, що росія також побоюється, що Україна може здійснити ще одну атаку на міст", − пише Business Insider.Зокрема, минулого тижня Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що Росія встановила 8 барж на південній стороні мосту, щоб зменшити "кути підходу для українських безпілотних транспортних засобів".Крім того, росія почала вживати заходів для зменшення своєї залежності від Кримського мосту − зокрема, окупанти будують залізницю з Ростова-на-Дону на півдні росії до Криму.

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