Готував наступ окупантів на Дніпропетровщині: СБУ зловила зрадника

Готував наступ окупантів на Дніпропетровщині: СБУ зловила зрадника
Працівники СБУ затримали зрадника, який готував для рашистів «наступальний» плацдарм на півдні Дніпропетровщини.

Про це в телеграмі повідомляє СБУ.

Служба безпеки затримала агента фсб, який готував нову серію російських ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини.

Серед основних цілей ворога були вогневі позиції артилерії ЗСУ, яка обороняє узбережжя та річкову акваторію прифронтової громади.

Щоб виявити бойові локації українських військ, окупанти задіяли свого агента – 57-річного жителя місцевого селища.

За завданням російської спецслужби фігурант щодня обходив прибережну територію громади, де намагався виявити пункти базування Сил оборони.

У разі встановлення таких геолокацій, він месенджером «звітував» до фсб, дотримуючись заходів конспірації – видаляв усі повідомлення після кожного сеансу зв’язку.

За наявними даними, окупанти планували атакувати ці локації зі ствольної та реактивної артилерії, яка знаходиться на тимчасово захопленій частині Запорізької області.

У такий спосіб рашисти намагалися взяти під вогневий контроль територію біля Каховського водосховища в районі Нікопольської агломерації.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила ці плани ворога і затримала їхнього агента на гарячому, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.

Також Служба безпеки вжила комплексні заходи для убезпечення позицій ЗСУ.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони, які він використовував для комунікації з фсб.

Також у помешканні зрадника виявлено банківську картку, на яку він отримував грошову «винагороду» від російської спецслужби.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зрадники, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині чоловік підпалив свій автомобіль
Сьогодні, 11:45
Готував наступ окупантів на Дніпропетровщині: СБУ зловила зрадника
Сьогодні, 11:26
На Волині в аварії загинув 24-річний чоловік
Сьогодні, 11:09
Захисники ліквідували ще 1080 російських окупантів
Сьогодні, 10:50
Яка ситуація на фронті станом на ранок 17 червня
Сьогодні, 10:30
Схожі новини
Зрадник отримав у луцькому суді 15 років за ґратами Зрадник отримав у луцькому суді 15 років за ґратами
14 червень, 16:52
Суд заборонив «громадські організації», які готували переворот в Україні. Перелік Суд заборонив «громадські організації», які готували переворот в Україні. Перелік
14 червень, 15:34
Російський «кріт» мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати на передовій Російський «кріт» мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати на передовій
13 червень, 16:08
Колаборантка влаштувалася вчителькою у школу в Києві Колаборантка влаштувалася вчителькою у школу в Києві
13 червень, 14:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині чоловік підпалив свій автомобіль
Сьогодні, 11:45
 0
Готував наступ окупантів на Дніпропетровщині: СБУ зловила зрадника
Сьогодні, 11:26
 0
На Волині в аварії загинув 24-річний чоловік
Сьогодні, 11:09
 0
Захисники ліквідували ще 1080 російських окупантів
Сьогодні, 10:50
 0
Яка ситуація на фронті станом на ранок 17 червня
Сьогодні, 10:30
 0
Медіа
відео
1/8