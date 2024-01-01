На Волині в аварії загинув 24-річний чоловік
Сьогодні, 11:09
У колишньому Ківерцівському районі на Волині внаслідок ДТП загинув чоловік. Поліція розпочала кримінальне провадження.
Автопригода трапилася учора, 16 червня, на автодорозі сполученням Олика – Дерно, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
26-річний житель Підгайцівської громади, керуючи мотоциклом Тekken у стані сп’яніння, врізався у відбійник.
Внаслідок ДТП 24-річний пасажир двоколісного загинув на місці, водія шпиталізували та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.
Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння.
Слідство триває.
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Автопригода трапилася учора, 16 червня, на автодорозі сполученням Олика – Дерно, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
26-річний житель Підгайцівської громади, керуючи мотоциклом Тekken у стані сп’яніння, врізався у відбійник.
Внаслідок ДТП 24-річний пасажир двоколісного загинув на місці, водія шпиталізували та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.
Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння.
Слідство триває.
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