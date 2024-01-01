На Волині в аварії загинув 24-річний чоловік

На Волині в аварії загинув 24-річний чоловік
У колишньому Ківерцівському районі на Волині внаслідок ДТП загинув чоловік. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Автопригода трапилася учора, 16 червня, на автодорозі сполученням Олика – Дерно, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

26-річний житель Підгайцівської громади, керуючи мотоциклом Тekken у стані сп’яніння, врізався у відбійник.

Внаслідок ДТП 24-річний пасажир двоколісного загинув на місці, водія шпиталізували та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння.

Слідство триває.


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Теги: ДТП, Волинь
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