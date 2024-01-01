Яка ситуація на фронті станом на ранок 17 червня

Протягом минулого тижня на фронті відбулися понад 700 бойових зіткнень між Силами оборони України та російськими військами.Про це поінформував речник Генштабу ЗСУ"Протягом минулого тижня відбулося понад 700 бойових зіткнень. Також російські терористи завдали загалом 19 ракетних ударів та 399 авіаційних ударів", - сказав Ковальов.Він зазначив, що на Харківському напрямку армія РФ здійснила 45 атак в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Вовчанськ Харківської області.На Куп'янському напрямку росіяни здійснили 61 безуспішну атаку в районах населених пунктів Сеньківка, Петропавлівка, Піщане, Берестове, Степова Новоселівка Харківської області та в районах Стельмахівки та Андріївки Луганської області.На Лиманському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 88 атак противника в районах населених пунктів Дружелюбівка Харківської області, а також Греківка, Серебрянське лісництво Луганської області, Терни й Торське Донецької області.На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 42 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка Донецької області.На Краматорському напрямку українські воїни відбили 65 атак в районах населених пунктів Григорівка, Калинівка, Кліщіївка, Іванівське, Новий Донецької області.На Покровському напрямку українські воїни відбили 240 атак російських загарбників в районах населених пунктів Калинове, Євгенівка, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське, Новоселівка Перша, Прогрес, Невельське, Яснобродівка, Нетайлове Донецькій області.На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати російських загарбників в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Георгіївка, Побєда, Парасковіївка, Костянтинівка, де ворог протягом тижня завдав близько 100 атак по позиціях українських військ.На Времівському напрямку українські воїни відбили 33 атаки в районах населених пунктів Урожайне, Водяне та Старомайорське Донецької області.На Оріхівському напрямку російські загарбники 33 рази атакували позиції українських воїнів в районах Роботиного, Малої Токмачки Запорізької області.На Придніпровському напрямку минулого тижня російські загарбники намагались вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра.Протягом тижня російські війська здійснили 25 безуспішних атак на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.