Захисники ліквідували ще 1080 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 527390 (+1080) осіб



- танків ‒ 7958 (+2)



- бойових броньованих машин ‒ 15287 (+18)



- артилерійських систем – 13927 (+14)



- РСЗВ – 1104 (+0)



- засоби ППО ‒ 853 (+0)



- літаків – 359 (+0)



- гелікоптерів – 326 (+0)



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11167 (+8)



- крилаті ракети ‒ 2296 (+0)



- кораблі / катери ‒ 28 (+0)



- підводні човни - 1 (+0)



- автомобільної техніки та автоцистерн – 18991 (+24)



- спеціальна техніка ‒ 2337 (+12).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом росія вже втратила в Україні 527390 військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.- особового складу ‒ близько 527390 (+1080) осіб- танків ‒ 7958 (+2)- бойових броньованих машин ‒ 15287 (+18)- артилерійських систем – 13927 (+14)- РСЗВ – 1104 (+0)- засоби ППО ‒ 853 (+0)- літаків – 359 (+0)- гелікоптерів – 326 (+0)- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11167 (+8)- крилаті ракети ‒ 2296 (+0)- кораблі / катери ‒ 28 (+0)- підводні човни - 1 (+0)- автомобільної техніки та автоцистерн – 18991 (+24)- спеціальна техніка ‒ 2337 (+12).Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію