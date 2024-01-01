Захисники ліквідували ще 1080 російських окупантів

Захисники ліквідували ще 1080 російських окупантів
Загалом росія вже втратила в Україні 527390 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 527390 (+1080) осіб

- танків ‒ 7958 (+2)

- бойових броньованих машин ‒ 15287 (+18)

- артилерійських систем – 13927 (+14)

- РСЗВ – 1104 (+0)

- засоби ППО ‒ 853 (+0)

- літаків – 359 (+0)

- гелікоптерів – 326 (+0)

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11167 (+8)

- крилаті ракети ‒ 2296 (+0)

- кораблі / катери ‒ 28 (+0)

- підводні човни - 1 (+0)

- автомобільної техніки та автоцистерн – 18991 (+24)

- спеціальна техніка ‒ 2337 (+12).

Дані уточнюються.

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Теги: Україна, росія, війна
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