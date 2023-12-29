На Волині чоловік підпалив свій автомобіль
Сьогодні, 11:45
Протягом минулого тижня рятувальники Волині ліквідували 9 пожежі та здійснили 9 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
16 червня в селі Торговище Турійської громади трапилася пожежа в господарській споруді. На місце події прибули рятувальники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини з селища Турійськ спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Перевали. Рятувальники за допомогою водяного ствола приборкали займання.
Повідомлення про пожежу надійшло о 14:16, а о 15 :36 її успішно ліквідовано. Під час пожежі вогнем знищено дах будівлі та речі домашнього вжитку, пошкоджено сільськогосподарський інвентар.
Імовірно займання трапилось через коротке замикання електромережі.
Цього ж дня, надзвичайники 13-ї ДПРЧ селища Маневичі приборкали займання легкового автомобіля в селі Оконськ Маневицької громади.
Повідомлення про пожежу надійшло о 22:00, о 22:36 її ліквідовано. Причина горіння – підпал автівки власником.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
16 червня в селі Торговище Турійської громади трапилася пожежа в господарській споруді. На місце події прибули рятувальники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини з селища Турійськ спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Перевали. Рятувальники за допомогою водяного ствола приборкали займання.
Повідомлення про пожежу надійшло о 14:16, а о 15 :36 її успішно ліквідовано. Під час пожежі вогнем знищено дах будівлі та речі домашнього вжитку, пошкоджено сільськогосподарський інвентар.
Імовірно займання трапилось через коротке замикання електромережі.
Цього ж дня, надзвичайники 13-ї ДПРЧ селища Маневичі приборкали займання легкового автомобіля в селі Оконськ Маневицької громади.
Повідомлення про пожежу надійшло о 22:00, о 22:36 її ліквідовано. Причина горіння – підпал автівки власником.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині чоловік підпалив свій автомобіль
Сьогодні, 11:45
На Волині в аварії загинув 24-річний чоловік
Сьогодні, 11:09
Захисники ліквідували ще 1080 російських окупантів
Сьогодні, 10:50
Яка ситуація на фронті станом на ранок 17 червня
Сьогодні, 10:30