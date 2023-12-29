На Волині чоловік підпалив свій автомобіль

На Волині чоловік підпалив свій автомобіль
Протягом минулого тижня рятувальники Волині ліквідували 9 пожежі та здійснили 9 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

16 червня в селі Торговище Турійської громади трапилася пожежа в господарській споруді. На місце події прибули рятувальники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини з селища Турійськ спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Перевали. Рятувальники за допомогою водяного ствола приборкали займання.

Повідомлення про пожежу надійшло о 14:16, а о 15 :36 її успішно ліквідовано. Під час пожежі вогнем знищено дах будівлі та речі домашнього вжитку, пошкоджено сільськогосподарський інвентар.

Імовірно займання трапилось через коротке замикання електромережі.

Цього ж дня, надзвичайники 13-ї ДПРЧ селища Маневичі приборкали займання легкового автомобіля в селі Оконськ Маневицької громади.
На Волині чоловік підпалив свій автомобіль

Повідомлення про пожежу надійшло о 22:00, о 22:36 її ліквідовано. Причина горіння – підпал автівки власником.

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Теги: Волинь, рятувальники, пожежі
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