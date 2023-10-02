У Луцьку стартував проєкт «Екскурсоводи у відпустці»





Про це



Як розповіли у Центрі, його суть полягає у тому, що екскурсії містом проводитимуть відомі лучани.



Перша мандрівка буде вже цієї середи, 19 червня, о 17:30. Екскурсоводом на ній буде краєзнавець, дослідник історії Волині періоду 14-16 століть Петро Троневич. Тема: «Луцький замок в історії України та Європи».



Збір буде на Замковій площі. Реєстрація на екскурсію —за номером телефону +380996447779. Вхід — вільний.



Як додали в Центрі туристичної інформації, в майбутніх прогулянках екскурсоводами будуть не лише краєзнавці, науковці та музейники, а й люди інших професій, які люблять своє місто і знають про нього багато цікавого.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Центрі туристичної інформації Луцька розпочали літній проєкт «Екскурсоводи у відпустці».Про це інформує телеграмканал misto.media.Як розповіли у Центрі, його суть полягає у тому, щопроводитимуть відомі лучани.Перша мандрівка буде вже цієї середи, 19 червня, о 17:30. Екскурсоводом на ній буде краєзнавець, дослідник історії Волині періоду 14-16 століть. Тема: «Луцький замок в історії України та Європи».Збір буде на Замковій площі. Реєстрація на екскурсію —за номером телефону +380996447779. Вхід — вільний.Як додали в Центрі туристичної інформації, в майбутніх прогулянках екскурсоводами будуть не лише краєзнавці, науковці та музейники, а й люди інших професій, які люблять своє місто і знають про нього багато цікавого.

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