У Луцьку стартував проєкт «Екскурсоводи у відпустці»
Сьогодні, 12:21
У Центрі туристичної інформації Луцька розпочали літній проєкт «Екскурсоводи у відпустці».
Про це інформує телеграмканал misto.media.
Як розповіли у Центрі, його суть полягає у тому, що екскурсії містом проводитимуть відомі лучани.
Перша мандрівка буде вже цієї середи, 19 червня, о 17:30. Екскурсоводом на ній буде краєзнавець, дослідник історії Волині періоду 14-16 століть Петро Троневич. Тема: «Луцький замок в історії України та Європи».
Збір буде на Замковій площі. Реєстрація на екскурсію —за номером телефону +380996447779. Вхід — вільний.
Як додали в Центрі туристичної інформації, в майбутніх прогулянках екскурсоводами будуть не лише краєзнавці, науковці та музейники, а й люди інших професій, які люблять своє місто і знають про нього багато цікавого.
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Про це інформує телеграмканал misto.media.
Як розповіли у Центрі, його суть полягає у тому, що екскурсії містом проводитимуть відомі лучани.
Перша мандрівка буде вже цієї середи, 19 червня, о 17:30. Екскурсоводом на ній буде краєзнавець, дослідник історії Волині періоду 14-16 століть Петро Троневич. Тема: «Луцький замок в історії України та Європи».
Збір буде на Замковій площі. Реєстрація на екскурсію —за номером телефону +380996447779. Вхід — вільний.
Як додали в Центрі туристичної інформації, в майбутніх прогулянках екскурсоводами будуть не лише краєзнавці, науковці та музейники, а й люди інших професій, які люблять своє місто і знають про нього багато цікавого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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