На Донеччині загинув Герой з Луцька Ігор Приступа

На Донеччині загинув Герой з Луцька Ігор Приступа
На війні загинув лучанин Ігор Приступа.

Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.

"На жаль, маємо ще одну втрату.

Лучанин Приступа Ігор Миколайович, 29.12.1978 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта роти ударних безпілотних авіаційних комплексів.

Сержант Приступа Ігор Миколайович, загинув 15.06.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Скучне Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Для облаштування кордону на Волині військовим передали спеціальну техніку
Сьогодні, 13:06
На Луганщині загинув воїн з Волині Володимир Столярчук, який майже рік вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 12:48
На Донеччині загинув Герой з Луцька Ігор Приступа
Сьогодні, 12:42
ЗСУ затрофеїли перший російський танк-черепаху
Сьогодні, 12:39
У Луцьку стартував проєкт «Екскурсоводи у відпустці»
Сьогодні, 12:21
Схожі новини
На Луганщині загинув воїн з Волині Володимир Столярчук, який майже рік вважався зниклим безвісти На Луганщині загинув воїн з Волині Володимир Столярчук, який майже рік вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 12:48
Дочекалася тата з війни: волинський прикордонник після місяців розлуки зустрівся із донькою та дружиною Дочекалася тата з війни: волинський прикордонник після місяців розлуки зустрівся із донькою та дружиною
16 червень, 08:05
Волинські сапери розміновують поля на Донеччині Волинські сапери розміновують поля на Донеччині
15 червень, 20:50
Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями
13 червень, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянка виборола золото на чемпіонаті Європи з веслування
Сьогодні, 13:22
 0
Для облаштування кордону на Волині військовим передали спеціальну техніку
Сьогодні, 13:06
 0
На Луганщині загинув воїн з Волині Володимир Столярчук, який майже рік вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 12:48
 0
На Донеччині загинув Герой з Луцька Ігор Приступа
Сьогодні, 12:42
 0
ЗСУ затрофеїли перший російський танк-черепаху
Сьогодні, 12:39
 0
Медіа
відео
1/8