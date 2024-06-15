На Донеччині загинув Герой з Луцька Ігор Приступа

Ігор Приступа.



Про це Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату.



Лучанин Приступа Ігор Миколайович, 29.12.1978 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта роти ударних безпілотних авіаційних комплексів.



Сержант Приступа Ігор Миколайович, загинув 15.06.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Скучне Донецької області", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув лучанинПро це повідомив міський голова"На жаль, маємо ще одну втрату.Лучанин Приступа Ігор Миколайович, 29.12.1978 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта роти ударних безпілотних авіаційних комплексів.Сержант Приступа Ігор Миколайович, загинув 15.06.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Скучне Донецької області", - йдеться в повідомленні.

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