Волиняни – чемпіони України з пляжного гандболу

З 9 по 12 червня в Ужгороді на пляжному майданчику стадіону «Спартак» відбувся чемпіонат України з пляжного гандболу серед юнаків та дівчат 2008-09 років народження.У турнірі взяли участь учні Нововолинської дитячо-юнацької спортивної школи. Загалом змагалося 12 команд, - повідомляє Нововолинськ спорт.За результатами поєдинків вихованці Нововолинської ДЮСШ стали чемпіонами України з пляжного гандболу.Кращим воротарем чемпіонату ставУ першому ігровому дні команда Нововолинської ДЮСШ зустрілась з ДЮСШ ім. Ю. Лагутіна м. Запоріжжя. Результат поєдинку – 2:1. Наступного дня нововолинці здобули перемогу з рахунком 2:0 над одеситами. У плей-офф обіграли гандболістів з м. Ужгород. А у 1/2 фіналу гра Нововолинської ДЮСШ та другої команди одеситів закінчилась з рахунком 2:0 на користь наших учнів.Вітаємо спортсменів та тренерів Олександра Цапа і Володимира Хомюка, які гідно підготували наших гандболістів до чемпіонату.