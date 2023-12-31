Волиняни – чемпіони України з пляжного гандболу

Волиняни – чемпіони України з пляжного гандболу
З 9 по 12 червня в Ужгороді на пляжному майданчику стадіону «Спартак» відбувся чемпіонат України з пляжного гандболу серед юнаків та дівчат 2008-09 років народження.

У турнірі взяли участь учні Нововолинської дитячо-юнацької спортивної школи. Загалом змагалося 12 команд, - повідомляє Нововолинськ спорт.

За результатами поєдинків вихованці Нововолинської ДЮСШ стали чемпіонами України з пляжного гандболу.

Кращим воротарем чемпіонату став Никитюк Богдан.

У першому ігровому дні команда Нововолинської ДЮСШ зустрілась з ДЮСШ ім. Ю. Лагутіна м. Запоріжжя. Результат поєдинку – 2:1. Наступного дня нововолинці здобули перемогу з рахунком 2:0 над одеситами. У плей-офф обіграли гандболістів з м. Ужгород. А у 1/2 фіналу гра Нововолинської ДЮСШ та другої команди одеситів закінчилась з рахунком 2:0 на користь наших учнів.

Вітаємо спортсменів та тренерів Олександра Цапа і Володимира Хомюка, які гідно підготували наших гандболістів до чемпіонату.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, спорт, пляжний гандбол
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