Працюючим пенсіонерам перерахують пенсії

Українці, які досягли пенсійного віку, все одно часто продовжують працювати. Для них планують переглянути розміри пенсійних виплат.Про це пише РБК-Україна з посиланням на Кабінет міністрів України.З червня 2024 року пенсію перерахують тим пенсіонерам, які після попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року:набули не менше як 24 місяці страхового стажувідпрацювали не менше ніж 24 місяці, але після попереднього призначення чи перерахунку пенсії пройшло два рокипенсіонерам, які працюють та отримують виплати за вислугу років, такий перерахунок проведуть, якщо вони вже досягли пенсійного віку.Тут є два можливих варіанти, кожен із яких ми розглянемо.Якщо станом на 1 березня 2024 року набутий стаж пенсіонера становить не менше 24 місяців, перерахунок відбувається:з урахуванням набутого страхового стажуз урахування заробітку, з якого обчислено пенсію при її призначенні чи попередньому перерахункуякщо доцільно із заробітку, який людина одержувала, працюючи після призначення чи перерахунку пенсіїЯкщо станом на 1 березня 2024 року набутий стаж пенсіонера становить менш як 24 місяці, перерахунок відбувається:з урахуванням лише набутого страхового стажузаробітна плата для обчислення пенсії не змінюєтьсяПенсіонерам, які продовжують працювати, перерахують виплати: кому можуть підвищитиВодночас остаточні нарахування здійснять після отримання відомостей про сплату єдиного внеску (ЄСВ) за I квартал 2024 року. Таким чином приблизно в червні пенсіонери, яким проведуть перерахунок, отримають підвищені пенсії та доплату, починаючи з 1 квітня 2024 року.До того ж органи ПФУ здійснюють такий перерахунок автоматично. Для цього пенсіонеру додатково звертатися непотрібно.