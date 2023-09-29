Чому влітку якість повітря в Луцьку краща, ніж узимку

Чому влітку якість повітря в Луцьку краща, ніж узимку
Результати досліджень якості атмосферного повітря в Луцьку свідчать, що влітку воно чистіше, аніж взимку.

Про це пише телеграмканал misto.media.

Журналісти розпитали у кураторки проєкту «Лун Місто Air» Анни Денисенко, яким було повітря у місті за рік, коли вели спостереження.

Що здивувало: взимку його якість гірша, аніж улітку. 74% часу повітря було в цілому чисте. Це середньостатистичний показник з усіх станцій за добу. 26% часу повітря було прийнятне (помаранчевий рівень).
Чому влітку якість повітря в Луцьку краща, ніж узимку

«Ситуація типова для українських міст: з березня до вересня воно було на «зеленому рівні», а з вересня до кінця березня були підвищені показники. Передусім на якість повітря впливають погодні умови: влітку, якщо немає надто сильної спеки, то шкідливі речовини підіймаються вище. А наприкінці осені та взимку повітря частіше забруднюється. Вихлопні гази, викиди від опалення залишаються в тому шарі, яким ми дихаємо.

Навесні та на початку осені повітря погіршується через те, що люди досі палять опале листя. А часто це переростає ще й у пожежі», — каже Анна Денисенко.


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Теги: екологія, Луцьк
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