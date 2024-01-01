13 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 13 червня, у світі відзначають День працівників текстильної і легкої промисловості, також День швейної машинки і Міжнародний день поширення інформації про альбінізм.
Іменинники цього дня – Іван та Петро.
Також Інформаційне агентство ВолиньPost вітає з особистим святом заступника начальника слідчого управління ГУНП у Волинській області Олександра Лук'янчука.
Бажаємо іменинникам та всім, хто святкує 13 червня день народження, здоров'я, щастя, успіху, кохання, злагоди й достатку.
13 червня 1937 року народився заслужений журналіст України Степан Сачук. Був головним редактором найпоширенішої у регіоні газети «Волинь-нова». Помер 28 березня 2012 року.
13 червня 1994 року був зареєстрований Волинський центр управління, бізнесу і права, який згодом був перереєстрований як Волинський інститут економіки та менеджменту.
У 2012 році проти державної двомовності на Волині повстала Ратнівська райрада. Активісти заявили про недопустимість запровадження в Україні другої державної мови та наступу на українську мову як конституційно закріплену єдину державну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Іменинники цього дня – Іван та Петро.
Також Інформаційне агентство ВолиньPost вітає з особистим святом заступника начальника слідчого управління ГУНП у Волинській області Олександра Лук'янчука.
Бажаємо іменинникам та всім, хто святкує 13 червня день народження, здоров'я, щастя, успіху, кохання, злагоди й достатку.
13 червня 1937 року народився заслужений журналіст України Степан Сачук. Був головним редактором найпоширенішої у регіоні газети «Волинь-нова». Помер 28 березня 2012 року.
13 червня 1994 року був зареєстрований Волинський центр управління, бізнесу і права, який згодом був перереєстрований як Волинський інститут економіки та менеджменту.
У 2012 році проти державної двомовності на Волині повстала Ратнівська райрада. Активісти заявили про недопустимість запровадження в Україні другої державної мови та наступу на українську мову як конституційно закріплену єдину державну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
13 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У місті на Волині діє «Адмінсервіс «Ветеран», де надають послуги для ветеранів та їхніх сімей. ВІДЕО
12 червень, 22:38
Через підвищення цін на світло на Волині перерахують субсидії
12 червень, 21:57