Аргентина обговорює з Францією передачу Україні літаків Super Etendard, – ЗМІ

Аргентина обговорює з Францією передачу Україні літаків Super Etendard, – ЗМІ
Аргентина активно обговорює з Францією передачу Україні літаків-штуромовиків Super Etendard. Нині вони перебувають у неробочому стані через ембарго, запроваджене Великою Британією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Infobae.

Як пише видання, йдеться про відправку п’яти бойових літаків Super Etendard, які виведені з експлуатації через ембарго, яке Велика Британія застосовує проти Аргентини внаслідок Фолклендської війни.

"Участь Франції є ключовою для подолання цієї геополітичної перешкоди, і канцлер Діана Мондіно та міністр оборони Луїс Петрі працювали тижнями над просуванням цього секретного кроку, який також передбачає участь Сполучених Штатів і НАТО", - пише видання.

П'ять винищувачів зберігаються на військово-повітряній базі Еспора в Пуерто-Бельграно, оскільки необхідні патрони, які дозволяють катапультувати сидіння пілота в разі надзвичайної ситуації.

Аргентина не має доступу до цих картриджів через ембарго, накладене Британією, і з тих пір, як літаки прибули в Аргентину, "їх ніколи не можна було використовувати". Передбачається, що Франція відремонтує їх та передасть Україні.

Що відомо про літак Super Etendard
Літак Super Etendard - Французький надзвуковий палубний штурмовик. Розроблено на базі літака "Етандар" IVM. Здійснив перший політ 28 жовтня 1974 року. Збудовано 85 літаків.

Поставлявся на експорт в Аргентину, кілька машин недовгий час експлуатувалися ВПС Іраку. Літак здобув велику популярність під час Фолклендської війни.

У ВМС Франції літаки цього типу знімаються з озброєння, до 2015 року їх планується повністю замінити багатоцільовими винищувачами Dassault Rafale.

Фолклендська війна
Фолклендська або Мальвінська війна 1982 року - війна між Великою Британією і Аргентиною за контроль над Фолклендськими (Мальвінськими) Островами.

Ні Аргентина, ні Велика Британія формально не оголошували одна одній війни; з погляду обох, воєнні дії виглядали відновленням контролю над своєю законною територією.

Війна завершилася рішучою перемогою Великої Британії, яка контролює острови понині.

Участь Аргентини у саміті миру
Президент Аргентини Хав'єр Мілей все ж таки вирішив взяти участь у саміті миру по Україні, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. До цього, близько тижня тому, повідомлялося, що аргентинський лідер не приїде на захід.

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Теги: Україна, Аргентина, Франція, авіація, літаки, війна
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