У місті на Волині діє «Адмінсервіс «Ветеран», де надають послуги для ветеранів та їхніх сімей. ВІДЕО

У місті на Волині діє «Адмінсервіс «Ветеран», де надають послуги для ветеранів та їхніх сімей. ВІДЕО
У місті Нововолинськ діє “Адмінсервіс “Ветеран”. Тут надають доступні та якісні адмінпослуги для ветеранів та їхніх сімей.

Про це повідомляють у Міністерстві у справах ветеранів.

Мінветеранів продовжує реалізовувати партнерські проєкти з місцевими органами влади щодо надання якісних адмінпослуг ветеранам війни, членам їхніх сімей та родинам полеглих Воїнів за принципом “єдиного вікна”.

Протягом семи місяців у Нововолинському ЦНАП функціонує “Адмінсервіс “Ветеран”, впроваджений за сприяння Мінветеранів.

Тут надають майже 300 адміністративних послуг. Найчастіше звертаються щодо надання статусів, отримання виплат та соціальних гарантій тощо.

Понад 800 Захисників і Захисниць, ветеранів і ветеранок, їхніх рідних скористалися сервісом за цей час. Швидко, якісно та без черг.


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Теги: Україна, Волинь, Нововолинськ, війна, ветерани
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