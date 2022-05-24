У місті на Волині діє «Адмінсервіс «Ветеран», де надають послуги для ветеранів та їхніх сімей. ВІДЕО

У місті Нововолинськ діє “Адмінсервіс “Ветеран”. Тут надають доступні та якісні адмінпослуги для ветеранів та їхніх сімей.Про це повідомляють у Міністерстві у справах ветеранів.Мінветеранів продовжує реалізовувати партнерські проєкти з місцевими органами влади щодо надання якісних адмінпослуг ветеранам війни, членам їхніх сімей та родинам полеглих Воїнів за принципом “єдиного вікна”.Протягом семи місяців у Нововолинському ЦНАП функціонує “Адмінсервіс “Ветеран”, впроваджений за сприяння Мінветеранів.Тут надають майже 300 адміністративних послуг. Найчастіше звертаються щодо надання статусів, отримання виплат та соціальних гарантій тощо.Понад 800 Захисників і Захисниць, ветеранів і ветеранок, їхніх рідних скористалися сервісом за цей час. Швидко, якісно та без черг.