Через підвищення цін на світло на Волині перерахують субсидії
Сьогодні, 21:57
У Волинській області перерахують субсидії через підняття тарифів на електроенергію.
Про це повідомив начальник ОВА Юрій Погуляйко.
«У зв’язку із підняттям тарифів на електроенергію головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області проводить перерахунок субсидій. Перерахунок здійснюється фахівцями пенсійного фонду Волині автоматично, адже це передбачено законодавством», - зазначено у дописі очільника області.
Однак, якщо родина не отримувала субсидій, але внаслідок підвищення тарифів відчула, що оплата житлово-комунальних послуг є надмірною, то треба звернутися до Пенсійного фонду. Нарахування виплат здійснює Пенсійний фонд. Заяву на субсидію можна заповнити на сайті Дія чи Пенсійного фонду.
Як повідомляло Міністерство соціальної політики, в держбюджеті є кошти для всіх родин, які дійсно потребують допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг.
Чому підняття тарифу на електроенергію є необхідним та вимушеним кроком?
Для цього необхідно розуміти причину та мету, а також ситуацію в енергетиці України. Усі ми пам’ятаємо атаки на інфраструктуру 2022-2023 років. Тоді всі наявні фінансові ресурси були направлені на наймасштабнішу за часів незалежності ремонтну кампанію. Однак, війна продовжується і цієї весни ворог руйнував і продовжує руйнувати нашу енергетику. Цього року нам потрібно зробити ще більше, адже через масовані удари втрачено близько 9 ГВт генеруючих потужностей. Це, до слова, у 2,5 рази більше, ніж минулого року.
Окрім цього, не варто також забувати й про окупацію багатьох енергетичних потужностей та зростаючі борги державних енергокомпаній.
Саме тому потрібна масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Кошти з підняття тарифів підуть виключно на відновлення енергетичної інфраструктури. Ремонтні роботи ведуться вже, бо основна мета – підготувати енергосистему до максимальних пікових навантажень під час опалювального сезону. Тож підняття тарифів - це вимушений крок через масштабні втрати в енергосистемі. І це літо – час згуртованості, аби не залишитись повністю без світла та втримати систему.
Як змінився тариф?
До 1 червня існував єдиний тариф на електроенергію для побутових споживачів - 2,64 грн/кВт*год.
31 травня Кабмін схвалив рішення, згідно з яким встановлюється єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року. При цьому «нічний тариф» (при встановленому відповідному двозонному лічильнику) складатиме 2,16 грн/кВт*год.
Слід зазначити, що протягом опалювального періоду (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року) передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки на рівні 2,64 грн/кВт год, при споживанні ними в цей період до 2000 кВт/год електроенергії на місяць.
Відключення електроенергії необхідне для втримання балансу енергосистеми
Ще одним наслідком терористичних дій ворога – є введення графіків погодинного відключення для збереження енергосистеми. Через пошкодження ключових об'єктів магістральних мереж в українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Тому НЕК «Укренерго» доводить «Волиньобленерго» ліміт споживання електричної енергії на область, перевищення якого не допускається.
Так, у відповідності до доведених величин споживання розроблено графіки погодинного відключення по районам. Але слід пам’ятати, що ситуація динамічна і можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо буде необхідність збалансувати енергосистему.
Пам’ятаймо, руйнування від ворожих ракет - це факт. Необхідність відновлення - невідворотна.
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Про це повідомив начальник ОВА Юрій Погуляйко.
«У зв’язку із підняттям тарифів на електроенергію головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області проводить перерахунок субсидій. Перерахунок здійснюється фахівцями пенсійного фонду Волині автоматично, адже це передбачено законодавством», - зазначено у дописі очільника області.
Однак, якщо родина не отримувала субсидій, але внаслідок підвищення тарифів відчула, що оплата житлово-комунальних послуг є надмірною, то треба звернутися до Пенсійного фонду. Нарахування виплат здійснює Пенсійний фонд. Заяву на субсидію можна заповнити на сайті Дія чи Пенсійного фонду.
Як повідомляло Міністерство соціальної політики, в держбюджеті є кошти для всіх родин, які дійсно потребують допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг.
Чому підняття тарифу на електроенергію є необхідним та вимушеним кроком?
Для цього необхідно розуміти причину та мету, а також ситуацію в енергетиці України. Усі ми пам’ятаємо атаки на інфраструктуру 2022-2023 років. Тоді всі наявні фінансові ресурси були направлені на наймасштабнішу за часів незалежності ремонтну кампанію. Однак, війна продовжується і цієї весни ворог руйнував і продовжує руйнувати нашу енергетику. Цього року нам потрібно зробити ще більше, адже через масовані удари втрачено близько 9 ГВт генеруючих потужностей. Це, до слова, у 2,5 рази більше, ніж минулого року.
Окрім цього, не варто також забувати й про окупацію багатьох енергетичних потужностей та зростаючі борги державних енергокомпаній.
Саме тому потрібна масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Кошти з підняття тарифів підуть виключно на відновлення енергетичної інфраструктури. Ремонтні роботи ведуться вже, бо основна мета – підготувати енергосистему до максимальних пікових навантажень під час опалювального сезону. Тож підняття тарифів - це вимушений крок через масштабні втрати в енергосистемі. І це літо – час згуртованості, аби не залишитись повністю без світла та втримати систему.
Як змінився тариф?
До 1 червня існував єдиний тариф на електроенергію для побутових споживачів - 2,64 грн/кВт*год.
31 травня Кабмін схвалив рішення, згідно з яким встановлюється єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року. При цьому «нічний тариф» (при встановленому відповідному двозонному лічильнику) складатиме 2,16 грн/кВт*год.
Слід зазначити, що протягом опалювального періоду (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року) передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки на рівні 2,64 грн/кВт год, при споживанні ними в цей період до 2000 кВт/год електроенергії на місяць.
Відключення електроенергії необхідне для втримання балансу енергосистеми
Ще одним наслідком терористичних дій ворога – є введення графіків погодинного відключення для збереження енергосистеми. Через пошкодження ключових об'єктів магістральних мереж в українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Тому НЕК «Укренерго» доводить «Волиньобленерго» ліміт споживання електричної енергії на область, перевищення якого не допускається.
Так, у відповідності до доведених величин споживання розроблено графіки погодинного відключення по районам. Але слід пам’ятати, що ситуація динамічна і можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо буде необхідність збалансувати енергосистему.
Пам’ятаймо, руйнування від ворожих ракет - це факт. Необхідність відновлення - невідворотна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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