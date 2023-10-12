За яких умов у Луцьку подорожчає проїзд у тролейбусах
Сьогодні, 21:16
У Луцьку в разі здорожчання електроенергії для підприємств підніметься вартість проїзду у тролейбусах.
Про це сказав керівник департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль, - пише ВСН.
«Договори по підприємству електротранспорту станом на сьогодні ті самі, які були. Повідомлень, що щось буде мінятися, поки що немає. Але якщо подорожчає електроенергія, то подорожче і проїзд у тролейбусах. Одне з наших підприємств, а це не ЛПЄ, уже отримало повідомлення про перегляд договору, підозрюю, що такі повідомлення будуть надходити. Тоді вже ми зорієнтуємося, що це за новий тариф та почнемо піднімати вартість проїзду», - сказав він.
Як підкреслив Борис Смаль, поки намірів підвищувати проїзд у тролейбусах немає.
«За тиждень тариф на проїзд не поміняється, за два - теж ні. Дуже незрозуміла ситуація, що буде далі із тарифом», - зазначив посадовець.
Керівник відділу транспорту Луцькради Віктор Главічка розповів, що попри проблеми з електропостачанням, тролейбуси в Луцьку курсують за звичним графіком.
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Про це сказав керівник департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль, - пише ВСН.
«Договори по підприємству електротранспорту станом на сьогодні ті самі, які були. Повідомлень, що щось буде мінятися, поки що немає. Але якщо подорожчає електроенергія, то подорожче і проїзд у тролейбусах. Одне з наших підприємств, а це не ЛПЄ, уже отримало повідомлення про перегляд договору, підозрюю, що такі повідомлення будуть надходити. Тоді вже ми зорієнтуємося, що це за новий тариф та почнемо піднімати вартість проїзду», - сказав він.
Як підкреслив Борис Смаль, поки намірів підвищувати проїзд у тролейбусах немає.
«За тиждень тариф на проїзд не поміняється, за два - теж ні. Дуже незрозуміла ситуація, що буде далі із тарифом», - зазначив посадовець.
Керівник відділу транспорту Луцькради Віктор Главічка розповів, що попри проблеми з електропостачанням, тролейбуси в Луцьку курсують за звичним графіком.
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