У росії масово закривають в’язниці, бо зеки на фронті, - ЦНС

У росії масово закривають в’язниці, бо зеки на фронті, - ЦНС
На росії закривають колонії через масову відправку ув’язнених на фронт в Україну.

Про це у телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.

На території росії планують закрити щонайменше 57 колоній.

Справа в тому, що приміщення в’язниць пустують. Спочатку в кремлі пояснювали це декриміналізацією деяких статей кримінального кодексу рф.

«Насправді головна причина зменшення кількості зеків у тому, що їх масово відправляють на війну проти України», - зазначили у Центрі національного спротиву.

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Теги: війна, росія
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