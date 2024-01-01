У росії масово закривають в’язниці, бо зеки на фронті, - ЦНС

масову відправку ув’язнених на фронт в Україну.



Про це у телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.



На території росії планують закрити щонайменше 57 колоній.



Справа в тому, що приміщення в’язниць пустують. Спочатку в кремлі пояснювали це декриміналізацією деяких статей кримінального кодексу рф.



«Насправді головна причина зменшення кількості зеків у тому, що їх масово відправляють на війну проти України», - зазначили у Центрі національного спротиву.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На росії закривають колонії черезв Україну.Про це у телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.На території росії планують закрити щонайменше 57 колоній.Справа в тому, що приміщення в’язниць пустують. Спочатку в кремлі пояснювали це декриміналізацією деяких статей кримінального кодексу рф.«Насправді головна причина зменшення кількості зеків у тому, що їх масово відправляють на війну проти України», - зазначили у Центрі національного спротиву.

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