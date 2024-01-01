У росії масово закривають в’язниці, бо зеки на фронті, - ЦНС
Сьогодні, 20:35
На росії закривають колонії через масову відправку ув’язнених на фронт в Україну.
Про це у телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.
На території росії планують закрити щонайменше 57 колоній.
Справа в тому, що приміщення в’язниць пустують. Спочатку в кремлі пояснювали це декриміналізацією деяких статей кримінального кодексу рф.
«Насправді головна причина зменшення кількості зеків у тому, що їх масово відправляють на війну проти України», - зазначили у Центрі національного спротиву.
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Про це у телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.
На території росії планують закрити щонайменше 57 колоній.
Справа в тому, що приміщення в’язниць пустують. Спочатку в кремлі пояснювали це декриміналізацією деяких статей кримінального кодексу рф.
«Насправді головна причина зменшення кількості зеків у тому, що їх масово відправляють на війну проти України», - зазначили у Центрі національного спротиву.
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