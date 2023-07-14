На Волині знешкоджуватимуть авіабомби: можливе відлуння вибухів

На Волині знешкоджуватимуть авіабомби: можливе відлуння вибухів
Жителів Луцького району Волинської області попереджають, що 12 червня сапери знешкоджуватимуть боєприпаси.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області.

12 червня з 18:30 до 19:30 волинські сапери знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн.

Розмінування відбудеться на спеціальному майданчику біля села Березолуки Луцького району.

Сапери ліквідовуватимуть авіабомби, тому може бути дуже гучно.
Ситуація планова. Без паніки.

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Теги: Волинь, Україна, боєприпаси, знешкодження, Березолуки
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