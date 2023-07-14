На Волині знешкоджуватимуть авіабомби: можливе відлуння вибухів





Про це повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області.



12 червня з 18:30 до 19:30 волинські сапери знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн.



Розмінування відбудеться на спеціальному майданчику біля села Березолуки Луцького району.



Сапери ліквідовуватимуть авіабомби, тому може бути дуже гучно.

Ситуація планова. Без паніки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителів Луцького району Волинської області попереджають, що 12 червня сапери знешкоджуватимуть боєприпаси.Про це повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області.12 червня з 18:30 до 19:30 волинські сапери знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн.Розмінування відбудеться на спеціальному майданчику біля села Березолуки Луцького району.Сапери ліквідовуватимуть авіабомби, тому може бути дуже гучно.Ситуація планова. Без паніки.

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