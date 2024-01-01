На Волині скасували сумнівний тендер на 13 мільйонів
Сьогодні, 18:17
Аналітики Бюро економічної безпеки на Волині виявили та запобігли ризиковій тендерній закупівлі.
Про це в телеграмі повідомляє БЕБ.
Один із центральних органів виконавчої влади планував використати 13,45 млн грн бюджетних коштів на послуги з утримання та технічного обслуговування міжнародного автомобільного пункту пропуску через державний кордон України.
Фахівці Бюро проаналізували документацію компанії-переможця встановили що товариство не підтвердило досвід виконання аналогічних робіт, що є безумовною підставою для відхилення тендерної пропозиції.
Аналітики БЕБ скерували на адресу замовника рекомендаційний лист щодо виявлених ризиків та наголосили на неприпустимості проведення некритичних витрат в умовах воєнного стану.
У результаті замовник повідомив БЕБ про відхилення тендерної пропозиції підприємства-переможця та відміни відкритих торгів.
Таким чином аналітики Територіального управління БЕБ у Волинській області запобігли неефективному використанню понад 13 млн грн бюджетних коштів.
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Про це в телеграмі повідомляє БЕБ.
Один із центральних органів виконавчої влади планував використати 13,45 млн грн бюджетних коштів на послуги з утримання та технічного обслуговування міжнародного автомобільного пункту пропуску через державний кордон України.
Фахівці Бюро проаналізували документацію компанії-переможця встановили що товариство не підтвердило досвід виконання аналогічних робіт, що є безумовною підставою для відхилення тендерної пропозиції.
Аналітики БЕБ скерували на адресу замовника рекомендаційний лист щодо виявлених ризиків та наголосили на неприпустимості проведення некритичних витрат в умовах воєнного стану.
У результаті замовник повідомив БЕБ про відхилення тендерної пропозиції підприємства-переможця та відміни відкритих торгів.
Таким чином аналітики Територіального управління БЕБ у Волинській області запобігли неефективному використанню понад 13 млн грн бюджетних коштів.
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