На Волині скасували сумнівний тендер на 13 мільйонів

На Волині скасували сумнівний тендер на 13 мільйонів
Аналітики Бюро економічної безпеки на Волині виявили та запобігли ризиковій тендерній закупівлі.

Про це в телеграмі повідомляє БЕБ.

Один із центральних органів виконавчої влади планував використати 13,45 млн грн бюджетних коштів на послуги з утримання та технічного обслуговування міжнародного автомобільного пункту пропуску через державний кордон України.

Фахівці Бюро проаналізували документацію компанії-переможця встановили що товариство не підтвердило досвід виконання аналогічних робіт, що є безумовною підставою для відхилення тендерної пропозиції.

Аналітики БЕБ скерували на адресу замовника рекомендаційний лист щодо виявлених ризиків та наголосили на неприпустимості проведення некритичних витрат в умовах воєнного стану.

У результаті замовник повідомив БЕБ про відхилення тендерної пропозиції підприємства-переможця та відміни відкритих торгів.

Таким чином аналітики Територіального управління БЕБ у Волинській області запобігли неефективному використанню понад 13 млн грн бюджетних коштів.

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Теги: тендер, гроші
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