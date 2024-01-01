Близько 20% волинських в’язнів – уже у війську





Про це під час форуму "Захист прав людини в умовах воєнного стану у Волинській області" розповів перший заступник керівника прокуратури Волині Олег Губчак, повідомляє



Зі слів посадовця, наразі із сотні охочих 79 в'язнів пройшли військово-лікарську комісію і були визнані придатними до військової служби. Як відомо, загалом на Волині відбувають покарання 380 осіб.



"72 ув'язнених (тобто 19% від усіх засуджених) вже відбули з місць позбавлення волі у відповідні частини і зараз проходять військове навчання", — зазначив перший заступник прокурора області.



Як додав Олег Губчак, органи прокуратури під час мобілізації ув'язнених стежать за тим, щоб рішення про мобілізацію засуджених було добровільним. Також перевіряють дотримання прав ув'язнених під час проходження військово-лікарської комісії.



Що відомо про закон про мобілізацію засуджених



Ув'язнені, які висловлять бажання бути мобілізованими, зможуть піти служити після рішення суду та проходження ВЛК. Але до завершення їхнього терміну покарання має бути не більше трьох років. Для цього парламент 8 травня ухвалив відповідний законопроєкт.



Не можуть бути мобілізовані ув'язнені за злочини:



- проти основ національної безпеки України;

- умисне вбивство двох або більше осіб, або поєднане із зґвалтуванням;

- сексуальне насильство (статті 152-156/1);

- засуджені за тероризм, за частиною четвертою статті 286/1 Кримінального кодексу України (ДТП в стані сп'яніння і з загиблими), якщо такі судимості не погашені або не зняті в установленому законом порядку;

- ті, хто посягав на життя правоохоронців;

- ті, хто вчинив особливо тяжкі корупційні порушення;

- ті, хто займав особливо відповідальне становище незалежно від статті злочину (міністри, депутати, їх заступники та помічники тощо).



За даними пенітенціарної статистики Ради Європи, станом на січень 2020 року, кількість ув'язнених в Україні складала 52 609 людей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 12 червня 100 ув'язнених, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі на Волині, виявили бажання мобілізуватися до лав Збройних сил України.Про це під час форуму "Захист прав людини в умовах воєнного стану у Волинській області" розповів перший заступник керівника прокуратури Волині, повідомляє Суспільне Зі слів посадовця, наразі із сотні охочих 79 в'язнів пройшли військово-лікарську комісію і були визнані придатними до військової служби. Як відомо, загалом"72 ув'язнених (тобто 19% від усіх засуджених) вже відбули з місць позбавлення волі у відповідні частини і зараз проходять військове навчання", — зазначив перший заступник прокурора області.Як додав Олег Губчак, органи прокуратури під час мобілізації ув'язнених стежать за тим, щоб рішення про мобілізацію засуджених було добровільним. Також перевіряють дотримання прав ув'язнених під час проходження військово-лікарської комісії.Що відомо про закон про мобілізацію засудженихУв'язнені, які висловлять бажання бути мобілізованими, зможуть піти служити після рішення суду та проходження ВЛК. Але до завершення їхнього терміну покарання має бути не більше трьох років. Для цього парламент 8 травня ухвалив відповідний законопроєкт.Не можуть бути мобілізовані ув'язнені за злочини:За даними пенітенціарної статистики Ради Європи, станом на січень 2020 року, кількість ув'язнених в Україні складала 52 609 людей.

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