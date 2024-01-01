Кличко взяв участь у Міжнародній конференції з відновлення України





Про це Віталій Кличко, який взяв участь у конференції.



«Частина заходів і дискусій на Міжнародній конференції з відновлення України — про роль місцевого самоврядування і його посилення задля успішного відновлення нашої держави. Зокрема, наші партнери наголошують на важливості подальшої децентралізації. І для безпеки та економічного розвитку України, і для її інтеграції в ЄС. Та підкреслюють, що іноземні інвестиції націлені і підуть на місцевий рівень, в громади. Бо саме на місцях відбуватимуться перетворення. І в цьому наші партнери готові допомагати», - повідомив Віталій Кличко.



Також мер Києва зустрівся з міністеркою економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньєю Шульце і подякував за постійну підтримку і допомогу Києву та Україні.



«Міністерство, яке вона очолює, багато років є партнером Києва та багатьох українських громад. Зокрема, від початку широкомасштабної війни міністерство, в партнерстві з Лейпцигом, забезпечило закупівлю для комунальних служб Києва засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів). Надало столиці України значну кількість генераторів різної потужності, передавало через GIZ різноманітну комунальну техніку. А також профінансувало закупівлю найсучасніших автомобілів для пінного гасіння пожеж, які сьогодні працюють в Києві», - зазначив Кличко.



Він наголосив, що столична влада продовжить співпрацю і з німецькими містами, і з урядовими структурами, які підтримують місцеве самоврядування і допомагають йому.



Як відомо, Міжнародна конференція з питань відновлення України проходить в Берліні 11 та 12 червня 2024 року. Її мета - консолідувати сталу міжнародну підтримку для відновлення, відбудови, реформування та модернізації України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Міжнародній конференції з відновлення України, яка проходить в Німеччині, обговорювали важливість посилення місцевого самоврядування задля успішного відновлення нашої держави.Про це повідомив у Telegram мер Києва, який взяв участь у конференції.«Частина заходів і дискусій на Міжнародній конференції з відновлення України — про роль місцевого самоврядування і його посилення задля успішного відновлення нашої держави. Зокрема, наші партнери наголошують на важливості подальшої децентралізації. І для безпеки та економічного розвитку України, і для її інтеграції в ЄС. Та підкреслюють, що іноземні інвестиції націлені і підуть на місцевий рівень, в громади. Бо саме на місцях відбуватимуться перетворення. І в цьому наші партнери готові допомагати», - повідомив Віталій Кличко.Також мер Києва зустрівся з міністеркою економічного співробітництва та розвитку Німеччиниі подякував за постійну підтримку і допомогу Києву та Україні.«Міністерство, яке вона очолює, багато років є партнером Києва та багатьох українських громад. Зокрема, від початку широкомасштабної війни міністерство, в партнерстві з Лейпцигом, забезпечило закупівлю для комунальних служб Києва засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів). Надало столиці України значну кількість генераторів різної потужності, передавало через GIZ різноманітну комунальну техніку. А також профінансувало закупівлю найсучасніших автомобілів для пінного гасіння пожеж, які сьогодні працюють в Києві», - зазначив Кличко.Він наголосив, що столична влада продовжить співпрацю і з німецькими містами, і з урядовими структурами, які підтримують місцеве самоврядування і допомагають йому.Як відомо, Міжнародна конференція з питань відновлення України проходить в Берліні 11 та 12 червня 2024 року. Її мета - консолідувати сталу міжнародну підтримку для відновлення, відбудови, реформування та модернізації України.

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