Кличко взяв участь у Міжнародній конференції з відновлення України

Кличко взяв участь у Міжнародній конференції з відновлення України
На Міжнародній конференції з відновлення України, яка проходить в Німеччині, обговорювали важливість посилення місцевого самоврядування задля успішного відновлення нашої держави.

Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко, який взяв участь у конференції.

«Частина заходів і дискусій на Міжнародній конференції з відновлення України — про роль місцевого самоврядування і його посилення задля успішного відновлення нашої держави. Зокрема, наші партнери наголошують на важливості подальшої децентралізації. І для безпеки та економічного розвитку України, і для її інтеграції в ЄС. Та підкреслюють, що іноземні інвестиції націлені і підуть на місцевий рівень, в громади. Бо саме на місцях відбуватимуться перетворення. І в цьому наші партнери готові допомагати», - повідомив Віталій Кличко.

Також мер Києва зустрівся з міністеркою економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньєю Шульце і подякував за постійну підтримку і допомогу Києву та Україні.
Кличко взяв участь у Міжнародній конференції з відновлення України

«Міністерство, яке вона очолює, багато років є партнером Києва та багатьох українських громад. Зокрема, від початку широкомасштабної війни міністерство, в партнерстві з Лейпцигом, забезпечило закупівлю для комунальних служб Києва засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів). Надало столиці України значну кількість генераторів різної потужності, передавало через GIZ різноманітну комунальну техніку. А також профінансувало закупівлю найсучасніших автомобілів для пінного гасіння пожеж, які сьогодні працюють в Києві», - зазначив Кличко.
Кличко взяв участь у Міжнародній конференції з відновлення України

Він наголосив, що столична влада продовжить співпрацю і з німецькими містами, і з урядовими структурами, які підтримують місцеве самоврядування і допомагають йому.
Кличко взяв участь у Міжнародній конференції з відновлення України

Як відомо, Міжнародна конференція з питань відновлення України проходить в Берліні 11 та 12 червня 2024 року. Її мета - консолідувати сталу міжнародну підтримку для відновлення, відбудови, реформування та модернізації України.
Кличко взяв участь у Міжнародній конференції з відновлення України
Кличко взяв участь у Міжнародній конференції з відновлення України
Кличко взяв участь у Міжнародній конференції з відновлення України

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Кличко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Близько 20% волинських в’язнів – уже у війську
Сьогодні, 17:30
На Волині патрульні зловили чоловіка з фальшивими документами
Сьогодні, 17:09
Кличко взяв участь у Міжнародній конференції з відновлення України
Сьогодні, 17:00
Як створити затишок в домі
Сьогодні, 16:56
Пенсіонер у Луцьку виправдовував російську агресію: як його покарали
Сьогодні, 16:41
Схожі новини
Громада Києва передала двом бригадам 25 вантажівок та пів тисячі дронів, - Кличко Громада Києва передала двом бригадам 25 вантажівок та пів тисячі дронів, - Кличко
07 червень, 15:10
Метал вивозили під обстрілами - ЗМІ зібрали маловідомі факти про відкритий Кличком міст «Хвилі Азову» Метал вивозили під обстрілами - ЗМІ зібрали маловідомі факти про відкритий Кличком міст «Хвилі Азову»
29 травень, 16:28
Авто, системи РЕБ, антени, - Кличко передав від киян допомогу для захисників на Сході Авто, системи РЕБ, антени, - Кличко передав від киян допомогу для захисників на Сході
14 травень, 16:15
Кличко разом з мером Брюсселя передали допомогу бійцям батальйону «Свобода» Кличко разом з мером Брюсселя передали допомогу бійцям батальйону «Свобода»
09 травень, 16:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині скасували сумнівний тендер на 13 мільйонів
Сьогодні, 18:17
 0
Волинянин торгував дитячим порно
Сьогодні, 17:59
 0
Близько 20% волинських в’язнів – уже у війську
Сьогодні, 17:30
 0
На Волині патрульні зловили чоловіка з фальшивими документами
Сьогодні, 17:09
 0
Кличко взяв участь у Міжнародній конференції з відновлення України
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8