Пенсіонер у Луцьку виправдовував російську агресію: як його покарали

Пенсіонер у Луцьку виправдовував російську агресію: як його покарали
Перед судом у Луцьку за виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України постав пенсіонер.

За рішенням Луцького міськрайонного суду, чоловік має сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень, пише Суспільне з посиланням на вирок.

Як стало відомо з матеріалів справи, з червня по вересень 2023 року лучанин під час усних та телефонних розмов зі знайомими неодноразово виказував підтримку антиукраїнським рухам, називав правомірними дії Росії в Україні та виправдовував окупацію.

Під час судового засідання прослухали вісім записаних телефонних розмов, на яких обвинувачений російською мовою висловлював своє ставлення до ситуації на передовій, захоплювався президентом РФ. Також пенсіонер звинувачував Україну у підриві дамби на Каховській ГЕС.

23 травня 2024 року підозрюваний уклав зі слідством та стороною обвинувачення угоду про визнання винуватості і погодився сплатити штраф.

Довідково:

Санкція ч.1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України) передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.

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Теги: суд, вирок
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