Коли Україна отримає перші F-16: відповідь міноборони Нідерландів
Сьогодні, 16:25
Нідерланди передадуть Україні перші винищувачі F-16 вже влітку 2024 року. Це станеться одразу після того, як поставки літаків почне Данія.
Про це розповіла міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, пише NV.
За її словами, вже цього літа перші F-16 прибудуть в Україну, і відтоді постачання цих літаків буде поставлене «на потік».
«Літаків буде дедалі більше, і це зміцнюватиме ваші Повітряні сили. Я не можу назвати дату, тому кажу: цього літа. Зараз ми йдемо за таким планом. При цьому спершу ви отримаєте літаки від Данії. Ми будемо після Данії, але це — спільний план», — розповіла вона.
Відповідаючи на запитання щодо готовності української інфраструктури до прийому винищувачів, Оллонгер зазначила, що «тут ми також рухаємося за планом».
«Україна на правильному шляху, і це дуже важливо, тому що, як ви сказали, потрібні не лише пілоти. Йдеться і про технічний персонал, і про літаки, і обладнання, яке їм потрібне, а також про інфраструктуру у вашій країні», — зауважила міністерка.
Вона також уточнила, що винищувачі F-16 не зможуть змінити хід війни, проте вони зроблять українську протиповітряну оборону набагато сильнішою.
Оллонгер підкреслила, що літаки будуть надходити поступово, бойове використання покаже їхню ефективність.
«Вони (винищувачі - ред.) суттєво зміцнять Повітряні сили, і у якийсь момент це може призвести до переваги України в повітрі. Але це не може статися відразу, як ви отримаєте перші F-16. Тож, якщо хтось очікує негайного ефекту, то я раджу ставитися більш реалістично», — додала глава Міноборони Нідерландів.
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Про це розповіла міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, пише NV.
За її словами, вже цього літа перші F-16 прибудуть в Україну, і відтоді постачання цих літаків буде поставлене «на потік».
«Літаків буде дедалі більше, і це зміцнюватиме ваші Повітряні сили. Я не можу назвати дату, тому кажу: цього літа. Зараз ми йдемо за таким планом. При цьому спершу ви отримаєте літаки від Данії. Ми будемо після Данії, але це — спільний план», — розповіла вона.
Відповідаючи на запитання щодо готовності української інфраструктури до прийому винищувачів, Оллонгер зазначила, що «тут ми також рухаємося за планом».
«Україна на правильному шляху, і це дуже важливо, тому що, як ви сказали, потрібні не лише пілоти. Йдеться і про технічний персонал, і про літаки, і обладнання, яке їм потрібне, а також про інфраструктуру у вашій країні», — зауважила міністерка.
Вона також уточнила, що винищувачі F-16 не зможуть змінити хід війни, проте вони зроблять українську протиповітряну оборону набагато сильнішою.
Оллонгер підкреслила, що літаки будуть надходити поступово, бойове використання покаже їхню ефективність.
«Вони (винищувачі - ред.) суттєво зміцнять Повітряні сили, і у якийсь момент це може призвести до переваги України в повітрі. Але це не може статися відразу, як ви отримаєте перші F-16. Тож, якщо хтось очікує негайного ефекту, то я раджу ставитися більш реалістично», — додала глава Міноборони Нідерландів.
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Коментарі 1
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