Коли Україна отримає перші F-16: відповідь міноборони Нідерландів

перші винищувачі F-16 вже влітку 2024 року. Це станеться одразу після того, як поставки літаків почне Данія.



Про це розповіла міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, пише



За її словами, вже цього літа перші F-16 прибудуть в Україну, і відтоді постачання цих літаків буде поставлене «на потік».



«Літаків буде дедалі більше, і це зміцнюватиме ваші Повітряні сили. Я не можу назвати дату, тому кажу: цього літа. Зараз ми йдемо за таким планом. При цьому спершу ви отримаєте літаки від Данії. Ми будемо після Данії, але це — спільний план», — розповіла вона.



Відповідаючи на запитання щодо готовності української інфраструктури до прийому винищувачів, Оллонгер зазначила, що «тут ми також рухаємося за планом».



«Україна на правильному шляху, і це дуже важливо, тому що, як ви сказали, потрібні не лише пілоти. Йдеться і про технічний персонал, і про літаки, і обладнання, яке їм потрібне, а також про інфраструктуру у вашій країні», — зауважила міністерка.



Вона також уточнила, що винищувачі F-16 не зможуть змінити хід війни, проте вони зроблять українську протиповітряну оборону набагато сильнішою.



Оллонгер підкреслила, що літаки будуть надходити поступово, бойове використання покаже їхню ефективність.



«Вони (винищувачі - ред.) суттєво зміцнять Повітряні сили, і у якийсь момент це може призвести до переваги України в повітрі. Але це не може статися відразу, як ви отримаєте перші F-16. Тож, якщо хтось очікує негайного ефекту, то я раджу ставитися більш реалістично», — додала глава Міноборони Нідерландів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нідерланди передадуть Українівже влітку 2024 року. Це станеться одразу після того, як поставки літаків почне Данія.Про це розповіла міністерка оборони Нідерландів, пише NV За її словами, вже цього літа перші F-16 прибудуть в Україну, і відтоді постачання цих літаків буде поставлене «на потік».«Літаків буде дедалі більше, і це зміцнюватиме ваші Повітряні сили. Я не можу назвати дату, тому кажу: цього літа. Зараз ми йдемо за таким планом. При цьому спершу ви отримаєте літаки від Данії. Ми будемо після Данії, але це — спільний план», — розповіла вона.Відповідаючи на запитання щодо готовності української інфраструктури до прийому винищувачів, Оллонгер зазначила, що «тут ми також рухаємося за планом».«Україна на правильному шляху, і це дуже важливо, тому що, як ви сказали, потрібні не лише пілоти. Йдеться і про технічний персонал, і про літаки, і обладнання, яке їм потрібне, а також про інфраструктуру у вашій країні», — зауважила міністерка.Вона також уточнила, що винищувачі F-16 не зможуть змінити хід війни, проте вони зроблять українську протиповітряну оборону набагато сильнішою.Оллонгер підкреслила, що літаки будуть надходити поступово, бойове використання покаже їхню ефективність.«Вони (винищувачі - ред.) суттєво зміцнять Повітряні сили, і у якийсь момент це може призвести до переваги України в повітрі. Але це не може статися відразу, як ви отримаєте перші F-16. Тож, якщо хтось очікує негайного ефекту, то я раджу ставитися більш реалістично», — додала глава Міноборони Нідерландів.

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