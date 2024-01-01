Від серцевого нападу на Луганщині помер воїн із Волині
Сьогодні, 16:09
На фронті обірвалося життя військовослужбовця з Волині Миколи Віліча. Причиною смерті став серцевий напад.
Про це у телеграмі повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.
«На превеликий жаль, у нашій громаді знову втрата», - зазначив посадовець.
За його інформацією, 10 червня 2024 року від серцевого нападу помер молодший сержант Віліч Микола Миколайович, 1973 року народження, житель села Підкормілля. Бойові обов’язки військовослужбовець виконував у Луганській області. На захист держави став у листопаді 2022 року.
«Висловлюю щирі співчуття родині Захисника, розділяю Ваш біль і горе. Вічна пам’ять, честь і шана нашому воїну-земляку! Низький уклін Герою!» - зазначив Олег Кух.
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Про це у телеграмі повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.
«На превеликий жаль, у нашій громаді знову втрата», - зазначив посадовець.
За його інформацією, 10 червня 2024 року від серцевого нападу помер молодший сержант Віліч Микола Миколайович, 1973 року народження, житель села Підкормілля. Бойові обов’язки військовослужбовець виконував у Луганській області. На захист держави став у листопаді 2022 року.
«Висловлюю щирі співчуття родині Захисника, розділяю Ваш біль і горе. Вічна пам’ять, честь і шана нашому воїну-земляку! Низький уклін Герою!» - зазначив Олег Кух.
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