Від серцевого нападу на Луганщині помер воїн із Волині

На фронті обірвалося життя військовослужбовця з Волині. Причиною смерті став серцевий напад.Про це у телеграмі повідомив Любешівський селищний голова«На превеликий жаль, у нашій громаді знову втрата», - зазначив посадовець.За його інформацією, 10 червня 2024 року від серцевого нападу помер молодший сержант Віліч Микола Миколайович, 1973 року народження, житель села Підкормілля. Бойові обов’язки військовослужбовець виконував у Луганській області. На захист держави став у листопаді 2022 року.«Висловлюю щирі співчуття родині Захисника, розділяю Ваш біль і горе. Вічна пам’ять, честь і шана нашому воїну-земляку! Низький уклін Герою!» - зазначив Олег Кух.