Від серцевого нападу на Луганщині помер воїн із Волині

Від серцевого нападу на Луганщині помер воїн із Волині
На фронті обірвалося життя військовослужбовця з Волині Миколи Віліча. Причиною смерті став серцевий напад.

Про це у телеграмі повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.

«На превеликий жаль, у нашій громаді знову втрата», - зазначив посадовець.

За його інформацією, 10 червня 2024 року від серцевого нападу помер молодший сержант Віліч Микола Миколайович, 1973 року народження, житель села Підкормілля. Бойові обов’язки військовослужбовець виконував у Луганській області. На захист держави став у листопаді 2022 року.

Від серцевого нападу на Луганщині помер воїн із Волині


«Висловлюю щирі співчуття родині Захисника, розділяю Ваш біль і горе. Вічна пам’ять, честь і шана нашому воїну-земляку! Низький уклін Герою!» - зазначив Олег Кух.


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Теги: загиблі, війна
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