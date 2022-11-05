Поліція Німеччини підтвердила, що знайшла тіло української дівчинки

Валерії, яка зникла 3 червня по дорозі у школу.



Про це



«Валерія стала жертвою злочину. Ми розслідуємо справу про вбивство», - повідомив начальник поліції Карстен Кемпф.



«Всі ці дні ми сподівалися знайти Валерію живою, що це могло бути викрадення… Пошуки велися до 14:30 вчорашнього дня (11 червня), після чого вони були припинені, адже ми, на жаль, в цей час знайшли тіло», - додала очільниця поліції міста Хемниць Менді Кюршнер.



Вона розповіла про те, що протягом останніх днів було вжито дуже інтенсивних заходів, було опитано понад 400 можливих свідків, перевірено записи з усіх камер спостереження. Шукали в цілому регіоні, в лісі, у воді, за допомогою спецтехніки та собак, було задіяно понад 3,5 тисячі поліцейських і рятувальників, десятки волонтерів. Поліцейські перебували в контакті з українськими дипломатами.



Тіло було знайдено в лісі, далеко від доріг і домівок, у 4 км від місця проживання. Час вбивства поки не встановлено, тіло доставлено в Лейпциг. Але зрозумілим є, що дівчина стала жертвою вбивства. Ознак сексуального насильства не виявлено.



Ніхто не затриманий, підозрюваних немає.



Як повідомлялось, Валерія зникла по дорозі в школу в місті Дебельн 3 червня.



Валерія з 2022 року проживала в Німеччині з мамою та, за деякими даними, бабусею. Батько Валерії воює на фронті на сході України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Німеччині в лісі знайшли тіло дев'ятирічної української дівчинки, яка зникла 3 червня по дорозі у школу.Про це повідомили на брифінгу 12 червня представники поліції землі Саксонія, де сталася трагедія, передає Укрінформ.«Валерія стала жертвою злочину. Ми розслідуємо справу про вбивство», - повідомив начальник поліції«Всі ці дні ми сподівалися знайти Валерію живою, що це могло бути викрадення… Пошуки велися до 14:30 вчорашнього дня (11 червня), після чого вони були припинені, адже ми, на жаль, в цей час знайшли тіло», - додала очільниця поліції міста Хемниць Менді Кюршнер.Вона розповіла про те, що протягом останніх днів було вжито дуже інтенсивних заходів, було опитано понад 400 можливих свідків, перевірено записи з усіх камер спостереження. Шукали в цілому регіоні, в лісі, у воді, за допомогою спецтехніки та собак, було задіяно понад 3,5 тисячі поліцейських і рятувальників, десятки волонтерів. Поліцейські перебували в контакті з українськими дипломатами.Тіло було знайдено в лісі, далеко від доріг і домівок, у 4 км від місця проживання. Час вбивства поки не встановлено, тіло доставлено в Лейпциг. Але зрозумілим є, що дівчина стала жертвою вбивства. Ознак сексуального насильства не виявлено.Ніхто не затриманий, підозрюваних немає.Як повідомлялось,в місті Дебельн 3 червня.Валерія з 2022 року проживала в Німеччині з мамою та, за деякими даними, бабусею. Батько Валерії воює на фронті на сході України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію