Поліція Німеччини підтвердила, що знайшла тіло української дівчинки

Поліція Німеччини підтвердила, що знайшла тіло української дівчинки
У Німеччині в лісі знайшли тіло дев'ятирічної української дівчинки Валерії, яка зникла 3 червня по дорозі у школу.

Про це повідомили на брифінгу 12 червня представники поліції землі Саксонія, де сталася трагедія, передає Укрінформ.

«Валерія стала жертвою злочину. Ми розслідуємо справу про вбивство», - повідомив начальник поліції Карстен Кемпф.

«Всі ці дні ми сподівалися знайти Валерію живою, що це могло бути викрадення… Пошуки велися до 14:30 вчорашнього дня (11 червня), після чого вони були припинені, адже ми, на жаль, в цей час знайшли тіло», - додала очільниця поліції міста Хемниць Менді Кюршнер.

Вона розповіла про те, що протягом останніх днів було вжито дуже інтенсивних заходів, було опитано понад 400 можливих свідків, перевірено записи з усіх камер спостереження. Шукали в цілому регіоні, в лісі, у воді, за допомогою спецтехніки та собак, було задіяно понад 3,5 тисячі поліцейських і рятувальників, десятки волонтерів. Поліцейські перебували в контакті з українськими дипломатами.

Тіло було знайдено в лісі, далеко від доріг і домівок, у 4 км від місця проживання. Час вбивства поки не встановлено, тіло доставлено в Лейпциг. Але зрозумілим є, що дівчина стала жертвою вбивства. Ознак сексуального насильства не виявлено.

Ніхто не затриманий, підозрюваних немає.

Як повідомлялось, Валерія зникла по дорозі в школу в місті Дебельн 3 червня.

Валерія з 2022 року проживала в Німеччині з мамою та, за деякими даними, бабусею. Батько Валерії воює на фронті на сході України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Німеччина, дівчинка, вбивство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коли Україна отримає перші F-16: відповідь міноборони Нідерландів
Сьогодні, 16:25
Від серцевого нападу на Луганщині помер воїн із Волині
Сьогодні, 16:09
Поліція Німеччини підтвердила, що знайшла тіло української дівчинки
Сьогодні, 16:00
На волинському підприємстві виникла пожежа
Сьогодні, 15:47
Оновили графік відключення світла на сьогодні
Сьогодні, 15:33
Схожі новини
У Німеччині вбили 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова У Німеччині вбили 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова
12 лютий, 10:50
У Німеччині чоловік застрелив колишню дружину-лучанку У Німеччині чоловік застрелив колишню дружину-лучанку
05 листопад, 2022, 06:40
Вбивство 6-річної Мирослави на Харківщині: підозрюваний розповів, хто насправді розправився з нею Вбивство 6-річної Мирослави на Харківщині: підозрюваний розповів, хто насправді розправився з нею
18 серпень, 2021, 13:53
Під Харковом вбили 6-річну дівчинку: підозрюють підлітка-односельця Під Харковом вбили 6-річну дівчинку: підозрюють підлітка-односельця
29 липень, 2021, 10:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як створити затишок в домі
Сьогодні, 16:56
 0
Пенсіонер у Луцьку виправдовував російську агресію: як його покарали
Сьогодні, 16:41
 0
Коли Україна отримає перші F-16: відповідь міноборони Нідерландів
Сьогодні, 16:25
 0
Від серцевого нападу на Луганщині помер воїн із Волині
Сьогодні, 16:09
 0
Поліція Німеччини підтвердила, що знайшла тіло української дівчинки
Сьогодні, 16:00
 0
Медіа
відео
1/8