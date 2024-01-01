Оновили графік відключення світла на сьогодні

Оновили графік відключення світла на сьогодні
Термін обмеження споживання електроенергії ввечері 12 червня зменшили на дві години.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Сьогодні, 12 червня, термін дії обмежень по всій території України змінено. Обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 17:00 до 23:00", - йдеться у повідомленні.

В «Укренерго» прогнозують, що ситуація в енергосистемі може поліпшитися завдяки погоді. Але повністю уникнути відключень не вийде аж до серпня-вересня.

Нагадаємо, що напередодні відключення світла обіцяли з 15:00 до 23:00.

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Теги: Світло, відключення
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