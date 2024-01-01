Новобранці Волинського прикордонного загону склали присягу
Сьогодні, 15:20
Триває набір громадян на військову службу в прикордонні підрозділи Волинського загону. Учора, 11 червня, військовослужбовці, котрі вирішили стати на захист державних рубежів, обравши престижну професію прикордонника, склали присягу на вірність Україні.
Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.
Новобранці присягнули сумлінно і чесно виконувати військовий обов’язок, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість.
«Нині прикордонники мужньо боронять та надійно охороняють кордони нашої країни. Так, це важка місія, але Господь вас покликав до неї. Тож хочу побажати, щоб ви з честю, відданістю та сумлінно виконували ті завдання, які будуть на вас покладені. Щоб якомога швидше завдяки вашому служінню ми здобули перемогу. Нехай Боже благословіння буде з вами, Господь береже усіх воїнів і нашу Україну!» - звернувся до прикордонників військовий капелан протоієрей Михайло Хімчак.
«Керівництво та персонал загону вітає військовослужбовців у своєму колективі. Усі охочі мають можливість доєднатися до прикордонників Волинського загону. Тож чекаємо Вас за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6. Додаткову інформацію щодо набору на службу можна дізнатися за телефоном: +380 96 905 1301 (у робочі дні з 08.00 до 17.00)», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.
Новобранці присягнули сумлінно і чесно виконувати військовий обов’язок, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість.
«Нині прикордонники мужньо боронять та надійно охороняють кордони нашої країни. Так, це важка місія, але Господь вас покликав до неї. Тож хочу побажати, щоб ви з честю, відданістю та сумлінно виконували ті завдання, які будуть на вас покладені. Щоб якомога швидше завдяки вашому служінню ми здобули перемогу. Нехай Боже благословіння буде з вами, Господь береже усіх воїнів і нашу Україну!» - звернувся до прикордонників військовий капелан протоієрей Михайло Хімчак.
«Керівництво та персонал загону вітає військовослужбовців у своєму колективі. Усі охочі мають можливість доєднатися до прикордонників Волинського загону. Тож чекаємо Вас за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6. Додаткову інформацію щодо набору на службу можна дізнатися за телефоном: +380 96 905 1301 (у робочі дні з 08.00 до 17.00)», - йдеться у повідомленні.
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