Новобранці Волинського прикордонного загону склали присягу

Триває набір громадян на військову службу в прикордонні підрозділи Волинського загону. Учора, 11 червня, військовослужбовці, котрі вирішили стати на захист державних рубежів, обравши престижну професію прикордонника,Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.Новобранці присягнули сумлінно і чесно виконувати військовий обов’язок, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість.«Нині прикордонники мужньо боронять та надійно охороняють кордони нашої країни. Так, це важка місія, але Господь вас покликав до неї. Тож хочу побажати, щоб ви з честю, відданістю та сумлінно виконували ті завдання, які будуть на вас покладені. Щоб якомога швидше завдяки вашому служінню ми здобули перемогу. Нехай Боже благословіння буде з вами, Господь береже усіх воїнів і нашу Україну!» - звернувся до прикордонників військовий капелан протоієрей«Керівництво та персонал загону вітає військовослужбовців у своєму колективі. Усі охочі мають можливість доєднатися до прикордонників Волинського загону. Тож чекаємо Вас за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6. Додаткову інформацію щодо набору на службу можна дізнатися за телефоном: +380 96 905 1301 (у робочі дні з 08.00 до 17.00)», - йдеться у повідомленні.