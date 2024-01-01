Волинян закликають гідно зустріти «на щиті» Юрія Янюка та Вадима Киричука

Волинян закликають гідно зустріти «на щиті» Юрія Янюка та Вадима Киричука
За попередньою інформацією, кортеж з тілами Юрія Янюка та Вадима Киричука прибуде сьогодні, 12 червня, у Володимир зі сторони Луцька орієнтовно о 19:00.

Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

Завтра, 13 червня, краяни прощатимуться з двома захисниками. Тож мер повідомив розклад похоронних процесій.

Кортеж з тілом старшого сержанта Юрія Янюка виїде об 11:10 з моргу до вул. Віктора Хмелецького, 2, де об 11:30 відбудеться відспівування померлого. Об 11:45 містян закликають долучитись до коридору шани вулицями Ковельською та Данила Галицького до Успенського собору, де о 12:00 розпочнеться чин похорону.

О 13:00 мер попросив мешканців віддати належну шану молодшому лейтенанту Вадиму Киричуку, сформувавши живий коридор вздовж вулиць Шпитальної, Ковельської, Луцької, Зимнівської, Володимира Андрощука до вул. Квітки-Основ’яненка, 6. О 13:30 біля дому бійця відбудеться прощання, після чого кортеж вирушить до храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, де о 14:00 розпочнеться чин похорону.

Поховають обох захисників на Федорівському кладовищі.

«Співчуття рідним та вічна пам’ять Героям!» - зазначив Ігор Пальонка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Новобранці Волинського прикордонного загону склали присягу
Сьогодні, 15:20
У Луцьку зіткнулися три автомобілі
Сьогодні, 15:05
Волинян закликають гідно зустріти «на щиті» Юрія Янюка та Вадима Киричука
Сьогодні, 15:04
Колаборант із Луганщини ремонтував російські «Смерчі». Його затримали
Сьогодні, 14:45
До Луцька сьогодні прибуде місія «На щиті»
Сьогодні, 14:27
Схожі новини
До Луцька сьогодні прибуде місія «На щиті» До Луцька сьогодні прибуде місія «На щиті»
Сьогодні, 14:27
Волиняни провели в останню путь Героя Анатолія Сильчука Волиняни провели в останню путь Героя Анатолія Сильчука
Сьогодні, 13:49
Підтвердили загибель на фронті двох військових із міста на Волині Підтвердили загибель на фронті двох військових із міста на Волині
Сьогодні, 12:09
У бою на Донеччині поліг лучанин Вячеслав Овчар У бою на Донеччині поліг лучанин Вячеслав Овчар
11 червень, 18:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Новобранці Волинського прикордонного загону склали присягу
Сьогодні, 15:20
 0
У Луцьку зіткнулися три автомобілі
Сьогодні, 15:05
 0
Волинян закликають гідно зустріти «на щиті» Юрія Янюка та Вадима Киричука
Сьогодні, 15:04
 0
Колаборант із Луганщини ремонтував російські «Смерчі». Його затримали
Сьогодні, 14:45
 0
До Луцька сьогодні прибуде місія «На щиті»
Сьогодні, 14:27
 0
Медіа
відео
1/8