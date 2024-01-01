Волинян закликають гідно зустріти «на щиті» Юрія Янюка та Вадима Киричука
Сьогодні, 15:04
За попередньою інформацією, кортеж з тілами Юрія Янюка та Вадима Киричука прибуде сьогодні, 12 червня, у Володимир зі сторони Луцька орієнтовно о 19:00.
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Завтра, 13 червня, краяни прощатимуться з двома захисниками. Тож мер повідомив розклад похоронних процесій.
Кортеж з тілом старшого сержанта Юрія Янюка виїде об 11:10 з моргу до вул. Віктора Хмелецького, 2, де об 11:30 відбудеться відспівування померлого. Об 11:45 містян закликають долучитись до коридору шани вулицями Ковельською та Данила Галицького до Успенського собору, де о 12:00 розпочнеться чин похорону.
О 13:00 мер попросив мешканців віддати належну шану молодшому лейтенанту Вадиму Киричуку, сформувавши живий коридор вздовж вулиць Шпитальної, Ковельської, Луцької, Зимнівської, Володимира Андрощука до вул. Квітки-Основ’яненка, 6. О 13:30 біля дому бійця відбудеться прощання, після чого кортеж вирушить до храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, де о 14:00 розпочнеться чин похорону.
Поховають обох захисників на Федорівському кладовищі.
«Співчуття рідним та вічна пам’ять Героям!» - зазначив Ігор Пальонка.
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Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Завтра, 13 червня, краяни прощатимуться з двома захисниками. Тож мер повідомив розклад похоронних процесій.
Кортеж з тілом старшого сержанта Юрія Янюка виїде об 11:10 з моргу до вул. Віктора Хмелецького, 2, де об 11:30 відбудеться відспівування померлого. Об 11:45 містян закликають долучитись до коридору шани вулицями Ковельською та Данила Галицького до Успенського собору, де о 12:00 розпочнеться чин похорону.
О 13:00 мер попросив мешканців віддати належну шану молодшому лейтенанту Вадиму Киричуку, сформувавши живий коридор вздовж вулиць Шпитальної, Ковельської, Луцької, Зимнівської, Володимира Андрощука до вул. Квітки-Основ’яненка, 6. О 13:30 біля дому бійця відбудеться прощання, після чого кортеж вирушить до храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, де о 14:00 розпочнеться чин похорону.
Поховають обох захисників на Федорівському кладовищі.
«Співчуття рідним та вічна пам’ять Героям!» - зазначив Ігор Пальонка.
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