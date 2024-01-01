До Луцька сьогодні прибуде місія «На щиті»

До Луцька сьогодні прибуде місія «На щиті»
Сьогодні, 12 червня, до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка доставляє тіла загиблих на фронті Героїв.

Про це повідомляє ВСН.

Час прибуття - орієнтовно 17:30, збір за 30 хв. до прибуття.

Маршрут супроводу: с. Піддубці АЗС – Рівненська – Київський майдан – Центр – Набережна – Ковельська – СМЕ».

Волонтери зазначають, що можливі зміни в часі.

«Просимо приїхати, гідно зустріти та провести наших Героїв», - йдеться у повідомленні.

Про дату час та місце поховання кожного захисника буде повідомлено окремо.

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Теги: загиблі, війна
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