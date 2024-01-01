До Луцька сьогодні прибуде місія «На щиті»

доставляє тіла загиблих на фронті Героїв.



Про це повідомляє



Час прибуття - орієнтовно 17:30, збір за 30 хв. до прибуття.



Маршрут супроводу: с. Піддубці АЗС – Рівненська – Київський майдан – Центр – Набережна – Ковельська – СМЕ».



Волонтери зазначають, що можливі зміни в часі.



«Просимо приїхати, гідно зустріти та провести наших Героїв», - йдеться у повідомленні.



Про дату час та місце поховання кожного захисника буде повідомлено окремо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 12 червня, до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», якаГероїв.Про це повідомляє ВСН Час прибуття - орієнтовно 17:30, збір за 30 хв. до прибуття.Маршрут супроводу: с. Піддубці АЗС – Рівненська – Київський майдан – Центр – Набережна – Ковельська – СМЕ».Волонтери зазначають, що можливі зміни в часі.«Просимо приїхати, гідно зустріти та провести наших Героїв», - йдеться у повідомленні.Про дату час та місце поховання кожного захисника буде повідомлено окремо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію