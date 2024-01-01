До Луцька сьогодні прибуде місія «На щиті»
Сьогодні, 14:27
Сьогодні, 12 червня, до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка доставляє тіла загиблих на фронті Героїв.
Про це повідомляє ВСН.
Час прибуття - орієнтовно 17:30, збір за 30 хв. до прибуття.
Маршрут супроводу: с. Піддубці АЗС – Рівненська – Київський майдан – Центр – Набережна – Ковельська – СМЕ».
Волонтери зазначають, що можливі зміни в часі.
«Просимо приїхати, гідно зустріти та провести наших Героїв», - йдеться у повідомленні.
Про дату час та місце поховання кожного захисника буде повідомлено окремо.
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Про це повідомляє ВСН.
Час прибуття - орієнтовно 17:30, збір за 30 хв. до прибуття.
Маршрут супроводу: с. Піддубці АЗС – Рівненська – Київський майдан – Центр – Набережна – Ковельська – СМЕ».
Волонтери зазначають, що можливі зміни в часі.
«Просимо приїхати, гідно зустріти та провести наших Героїв», - йдеться у повідомленні.
Про дату час та місце поховання кожного захисника буде повідомлено окремо.
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