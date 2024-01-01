На Рівненщині – єдина в Україні жіноча пожежна команда





Про це пише видання



Центр безпеки громадян у Великоомелянській громаді Рівненського району відкрили ще на початку повномасштабного вторгнення. А у квітні 2023-го створили добровільну пожежну команду, у якій лише жінки. Її очолює голова громади Алла Карпюк.



Більшість – депутатки, працівниці сільради



– Ідея про створення такого добровільного пожежно-рятувального формування належить мені, – розповідає очільниця сільської ради Алла Карпюк. – Так склалося, що я тричі брала участь у ліквідації пожежі. Бачила, яка це страшна стихія – вогонь. Тоді зрозуміла, що вміння гасити пожежу потрібні всім і вони під силу кожній жінці. Я запропонувала своїм колежанкам приєднатися до команди. І скажу відверто – вони відразу відгукнулися і підтримали мою ідею.



Пані Алла багато разів була в Польщі і дізналася, що в них 70 відсотків пожежників – це добровольці. В більшості країн Європи – це нормальна практика, коли місцева громада повністю забезпечує і фінансує рятувальників. Для України це зараз дуже актуально. Адже ситуація загрозлива, і більшість чоловіків пішли на війну захищати свої сім’ї і родини. У пожежній команді їхньої громади – 21 жінка. Більшість – це депутатки, працівниці сільської ради та інших установ.



– Спершу не розуміли, що маємо робити, якими навиками володіти, – продовжує голова громади. – Але війна внесла свої корективи в повсякденне життя. І ми чітко для себе визначили пріоритети: повинні вміти надати першу домедичну допомогу – весь комплекс реанімаційних заходів до приїзду медиків і, звичайно, знати, як потрібно працювати із засобами для пожежогасіння. Для цього ми регулярно проходимо спеціальну підготовку, яку для нас проводять фахівці навчального центру управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області.



Допомагають професійним пожежникам



Завядки цьому рятувальниці з Великої Омеляни добре знають, як поводитися у різних ситуаціях, як потрібно розгортати пожежні рукави, як правильно подати воду і ефективно гасити вогонь. Їхня мета – допомогти, посприяти професійним пожежникам, які добре навчені і підготовлені. Алла Карпюк наголошує, що жіноча пожежно-рятувальна команда не просто одягнула шоломи і спорядження. Вони готові гасити пожежі.



Як чоловіки сприймають жінок-рятувальниць?



– Це цікаве запитання, – усміхається пані Алла. – У приватних розмовах на цю тему думки наших чоловіків розділилися. Можливо, через те, що покликання пожежників – допомагати та оберігати, їм складно уявити, як жінка буде виконувати важку фізичну роботу. Одним з головних аргументів є: «А жінка зможе витягнути людину вагою 80 кілограмів з палаючого будинку? Зможе працювати на межі можливостей, одягненою в бойове спорядження, з апаратом для захисту органів дихання, з важким пожежним стволом в руках, в умовах обмеженої видимості та високої температури?» І таких запитань багато. Я можу відповісти з упевненістю, що жінці під силу ця робота. Якщо вона має бажання, відповідні знання, здоров’я, фізично розвинена, знає усі необхідні нормативи – це однозначно «так». У рятувальників такий девіз: врятувати, запобігти, допомогти. І це добре вміють робити наші українські жінки.



***



Як повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Рівненській області 80 пожежно-рятувальних підрозділів. З них 22 добровільних, 50 місцевих і 8 – комбінованих. Жінки також є у складі добровільних пожежних команд Білокриницької та Шпанівської громад.



Кость ГАРБАРЧУК

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад 20 місцевих жительок з Великої Омеляни пройшли навчання й готові допомагати.Про це пише видання "Вісник" Центр безпеки громадян у Великоомелянській громаді Рівненського району відкрили ще на початку повномасштабного вторгнення. А у квітні 2023-го створили добровільну пожежну команду, у якій лише жінки. Її очолює голова громади– Ідея про створення такого добровільного пожежно-рятувального формування належить мені, – розповідає очільниця сільської ради Алла Карпюк. – Так склалося, що я тричі брала участь у ліквідації пожежі. Бачила, яка це страшна стихія – вогонь. Тоді зрозуміла, що вміння гасити пожежу потрібні всім і вони під силу кожній жінці. Я запропонувала своїм колежанкам приєднатися до команди. І скажу відверто – вони відразу відгукнулися і підтримали мою ідею.Пані Алла багато разів була в Польщі і дізналася, що в них 70 відсотків пожежників – це добровольці. В більшості країн Європи – це нормальна практика, коли місцева громада повністю забезпечує і фінансує рятувальників. Для України це зараз дуже актуально. Адже ситуація загрозлива, і більшість чоловіків пішли на війну захищати свої сім’ї і родини. У пожежній команді їхньої громади – 21 жінка. Більшість – це депутатки, працівниці сільської ради та інших установ.– Спершу не розуміли, що маємо робити, якими навиками володіти, – продовжує голова громади. – Але війна внесла свої корективи в повсякденне життя. І ми чітко для себе визначили пріоритети: повинні вміти надати першу домедичну допомогу – весь комплекс реанімаційних заходів до приїзду медиків і, звичайно, знати, як потрібно працювати із засобами для пожежогасіння. Для цього ми регулярно проходимо спеціальну підготовку, яку для нас проводять фахівці навчального центру управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області.Завядки цьому рятувальниці з Великої Омеляни добре знають, як поводитися у різних ситуаціях, як потрібно розгортати пожежні рукави, як правильно подати воду і ефективно гасити вогонь. Їхня мета – допомогти, посприяти професійним пожежникам, які добре навчені і підготовлені. Алла Карпюк наголошує, що жіноча пожежно-рятувальна команда не просто одягнула шоломи і спорядження. Вони готові гасити пожежі.– Це цікаве запитання, – усміхається пані Алла. – У приватних розмовах на цю тему думки наших чоловіків розділилися. Можливо, через те, що покликання пожежників – допомагати та оберігати, їм складно уявити, як жінка буде виконувати важку фізичну роботу. Одним з головних аргументів є: «А жінка зможе витягнути людину вагою 80 кілограмів з палаючого будинку? Зможе працювати на межі можливостей, одягненою в бойове спорядження, з апаратом для захисту органів дихання, з важким пожежним стволом в руках, в умовах обмеженої видимості та високої температури?» І таких запитань багато. Я можу відповісти з упевненістю, що жінці під силу ця робота. Якщо вона має бажання, відповідні знання, здоров’я, фізично розвинена, знає усі необхідні нормативи – це однозначно «так». У рятувальників такий девіз: врятувати, запобігти, допомогти. І це добре вміють робити наші українські жінки.***Як повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Рівненській області 80 пожежно-рятувальних підрозділів. З них 22 добровільних, 50 місцевих і 8 – комбінованих. Жінки також є у складі добровільних пожежних команд Білокриницької та Шпанівської громад.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію