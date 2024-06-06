Волиняни провели в останню путь Героя Анатолія Сильчука

Анатолія Сильчука.



Про це у фейсбуці повідомив священник Володимир Ковтач.



Будучи вірним військовій присязі українському народу, мужньо виконуючи військовий обовʼязок, Анатолій Сильчук загинув під час ведення бойових дій 6 червня 2024 року.



Поховали загиблого захисника на місцевому кладовищі у селі Воля-Щитинська.



«Щирі співчуття родині Героя та просимо всіх молитися за упокій його душі. Вічна пам’ять новопреставленому воїну Анатолію! Царство Небесне!» - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Воля-Щитинська Ковельського району вчора, 11 червня, краяни провели в останню дорогу Захисника УкраїниПро це у фейсбуці повідомив священникБудучи вірним військовій присязі українському народу, мужньо виконуючи військовий обовʼязок, Анатолій Сильчук6 червня 2024 року.Поховали загиблого захисника на місцевому кладовищі у селі Воля-Щитинська.«Щирі співчуття родині Героя та просимо всіх молитися за упокій його душі. Вічна пам’ять новопреставленому воїну Анатолію! Царство Небесне!» - йдеться у повідомленні.

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