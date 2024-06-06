Волиняни провели в останню путь Героя Анатолія Сильчука

Волиняни провели в останню путь Героя Анатолія Сильчука
У селі Воля-Щитинська Ковельського району вчора, 11 червня, краяни провели в останню дорогу Захисника України Анатолія Сильчука.

Про це у фейсбуці повідомив священник Володимир Ковтач.

Будучи вірним військовій присязі українському народу, мужньо виконуючи військовий обовʼязок, Анатолій Сильчук загинув під час ведення бойових дій 6 червня 2024 року.

Поховали загиблого захисника на місцевому кладовищі у селі Воля-Щитинська.

«Щирі співчуття родині Героя та просимо всіх молитися за упокій його душі. Вічна пам’ять новопреставленому воїну Анатолію! Царство Небесне!» - йдеться у повідомленні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині – єдина в Україні жіноча пожежна команда
Сьогодні, 14:10
Демобілізацію виключили із закону на прохання Сирського й Умєрова через ситуацію на фронті, – Завітневич
Сьогодні, 13:55
Волиняни провели в останню путь Героя Анатолія Сильчука
Сьогодні, 13:49
Військовий, який втратив ногу на фронті, станцював на протезі з ансамблем. ВІДЕО
Сьогодні, 13:30
«Економічне бронювання» від мобілізації: з’явився законопроєкт
Сьогодні, 13:16
Схожі новини
Волинян закликають гідно зустріти «на щиті» Юрія Янюка та Вадима Киричука Волинян закликають гідно зустріти «на щиті» Юрія Янюка та Вадима Киричука
Сьогодні, 15:04
До Луцька сьогодні прибуде місія «На щиті» До Луцька сьогодні прибуде місія «На щиті»
Сьогодні, 14:27
Підтвердили загибель на фронті двох військових із міста на Волині Підтвердили загибель на фронті двох військових із міста на Волині
Сьогодні, 12:09
У бою на Донеччині поліг лучанин Вячеслав Овчар У бою на Донеччині поліг лучанин Вячеслав Овчар
11 червень, 18:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Новобранці Волинського прикордонного загону склали присягу
Сьогодні, 15:20
 0
У Луцьку зіткнулися три автомобілі
Сьогодні, 15:05
 0
Волинян закликають гідно зустріти «на щиті» Юрія Янюка та Вадима Киричука
Сьогодні, 15:04
 0
Колаборант із Луганщини ремонтував російські «Смерчі». Його затримали
Сьогодні, 14:45
 0
До Луцька сьогодні прибуде місія «На щиті»
Сьогодні, 14:27
 0
Медіа
відео
1/8