Волиняни провели в останню путь Героя Анатолія Сильчука
Сьогодні, 13:49
У селі Воля-Щитинська Ковельського району вчора, 11 червня, краяни провели в останню дорогу Захисника України Анатолія Сильчука.
Про це у фейсбуці повідомив священник Володимир Ковтач.
Будучи вірним військовій присязі українському народу, мужньо виконуючи військовий обовʼязок, Анатолій Сильчук загинув під час ведення бойових дій 6 червня 2024 року.
Поховали загиблого захисника на місцевому кладовищі у селі Воля-Щитинська.
«Щирі співчуття родині Героя та просимо всіх молитися за упокій його душі. Вічна пам’ять новопреставленому воїну Анатолію! Царство Небесне!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомив священник Володимир Ковтач.
Будучи вірним військовій присязі українському народу, мужньо виконуючи військовий обовʼязок, Анатолій Сильчук загинув під час ведення бойових дій 6 червня 2024 року.
Поховали загиблого захисника на місцевому кладовищі у селі Воля-Щитинська.
«Щирі співчуття родині Героя та просимо всіх молитися за упокій його душі. Вічна пам’ять новопреставленому воїну Анатолію! Царство Небесне!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Рівненщині – єдина в Україні жіноча пожежна команда
Сьогодні, 14:10
Демобілізацію виключили із закону на прохання Сирського й Умєрова через ситуацію на фронті, – Завітневич
Сьогодні, 13:55
Волиняни провели в останню путь Героя Анатолія Сильчука
Сьогодні, 13:49
«Економічне бронювання» від мобілізації: з’явився законопроєкт
Сьогодні, 13:16