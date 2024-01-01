Військовий, який втратив ногу на фронті, станцював на протезі з ансамблем. ВІДЕО
Сьогодні, 13:30
Військовий Олег Сливар, який втратив ногу на фронті, повернувся на сцену й станцював на протезі з дрогобицьким ансамблем. До повномасштабної війни він професійно займався народними танцями.
Про це повідомила сестра військового Анна Сливар, пише Громадське.
Військовий узяв участь у хореографічній композиції «Люди — титани» під час звітного концерту Народного ансамблю танцю «Верховинка» Дрогобицького Народного дому ім. І. Франка.
«Хоч і рідко кажу це, але, Олеже Сливаре, я пишаюсь тобою, і щаслива, що Бог подарував тобі друге життя, саме для таких моментів, саме для того, щоб люди не забували, скільки Героїв на цей момент титанічно виборюють нашу свободу», — написала вона.
Водночас сестра воїна впевнена, що він продовжить танцювати.
26-річний Олег Сливар родом із Дрогобича на Львівщині. До служби в армії він професійно займався народними танцями, проте влітку 2022 року мобілізувався до Національної гвардії Україні. Згодом чоловік воював на Донеччині, де й зазнав численних уламкових поранень ноги під час мінометного штурму.
Як розповідала CEO медичного центру з протезування Superhumans Ольга Руднєва, оскільки евакуація була неможлива через щільний обстріл, Олег самостійно ввів собі знеболювальне й чекав декілька годин на порятунок.
Під час евакуації йому вкололи другу дозу знеболювального, а згодом у стабпункті він отримав дозу морфію, унаслідок чого його серце зупинилося. Пів години медик робив чоловіку прямий масаж і зрештою він вижив.
Згодом Олег Сливар став одним із перших пацієнтів Superhumans, де отримав протез з електронним коліном.
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Про це повідомила сестра військового Анна Сливар, пише Громадське.
Військовий узяв участь у хореографічній композиції «Люди — титани» під час звітного концерту Народного ансамблю танцю «Верховинка» Дрогобицького Народного дому ім. І. Франка.
«Хоч і рідко кажу це, але, Олеже Сливаре, я пишаюсь тобою, і щаслива, що Бог подарував тобі друге життя, саме для таких моментів, саме для того, щоб люди не забували, скільки Героїв на цей момент титанічно виборюють нашу свободу», — написала вона.
Водночас сестра воїна впевнена, що він продовжить танцювати.
26-річний Олег Сливар родом із Дрогобича на Львівщині. До служби в армії він професійно займався народними танцями, проте влітку 2022 року мобілізувався до Національної гвардії Україні. Згодом чоловік воював на Донеччині, де й зазнав численних уламкових поранень ноги під час мінометного штурму.
Як розповідала CEO медичного центру з протезування Superhumans Ольга Руднєва, оскільки евакуація була неможлива через щільний обстріл, Олег самостійно ввів собі знеболювальне й чекав декілька годин на порятунок.
Під час евакуації йому вкололи другу дозу знеболювального, а згодом у стабпункті він отримав дозу морфію, унаслідок чого його серце зупинилося. Пів години медик робив чоловіку прямий масаж і зрештою він вижив.
Згодом Олег Сливар став одним із перших пацієнтів Superhumans, де отримав протез з електронним коліном.
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