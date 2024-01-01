Колаборант із Луганщини ремонтував російські «Смерчі». Його затримали

СБУ затримала, який допомагав окупантам ремонтувати російські «Смерчі».Про це в телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки затримала ще одного колаборанта, який працював на рф у період захоплення Сватівського району Луганщини.Зловмисником виявився колишній працівник мiсцевого фермерського господарства. Під час окупації населеного пункту він запропонував російським військовим свою допомогу у війні проти України.Маючи технічні навички, фігурант влаштувався на місцеву рембазу окупаційного угруповання.Там він займався ремонтом російської військової техніки, зокрема реактивних систем залпового вогню «Смерч», які були підбиті українськими захисниками в ході бойових дій.Також зловмисник лагодив пошкоджені бронетранспортери та вантажні автомобілі, що перевозили боєприпаси країни-агресора.Крім того, фігурант допомагав окупантам зводити на території громади фортифікаційні споруди у вигляді бліндажів.За співпрацю з ворогом колаборант сподівався увійти до керівного складу місцевої окупаційної адміністрації рф.Але отримати «посаду» йому не вдалося. Восени 2022 року українські захисники звільнили селище, а сам колаборант втік до Дніпра, де переховувався під виглядом переселенця.Співробітники СБУ встановили його місцеперебування та затримали в орендованій квартирі.Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.