У Луцьку зіткнулися три автомобілі

У Луцьку зіткнулися три автомобілі
ДТП за участі трьох транспортних засобів трапилася у Луцьку: на місці працювали патрульні.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Вчора, 11 червня, близько 19-ї години на службовий планшет надійшло повідомлення про ДТП, яка сталася на вулиці Чернишевського.

На місці події патрульні з’ясували, що водій легкового автомобіля марки Opel Movano не вибрав безпечної швидкості та не дотримався дистанції, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем Renault Scenic, який по інерції наздогнав авто Renault Zoe.

Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Новобранці Волинського прикордонного загону склали присягу
Сьогодні, 15:20
У Луцьку зіткнулися три автомобілі
Сьогодні, 15:05
Волинян закликають гідно зустріти «на щиті» Юрія Янюка та Вадима Киричука
Сьогодні, 15:04
Колаборант із Луганщини ремонтував російські «Смерчі». Його затримали
Сьогодні, 14:45
До Луцька сьогодні прибуде місія «На щиті»
Сьогодні, 14:27
Схожі новини
Водій загинув, пасажира у важкому стані госпіталізували: деталі аварії у Луцьку Водій загинув, пасажира у важкому стані госпіталізували: деталі аварії у Луцьку
26 травень, 12:27
У Луцьку автівка збила жінку У Луцьку автівка збила жінку
11 лютий, 10:43
Подвійна аварія: на Волині легковик зіткнувся з вантажівкою та іншою автівкою. ФОТО Подвійна аварія: на Волині легковик зіткнувся з вантажівкою та іншою автівкою. ФОТО
18 листопад, 2023, 21:56
Знайшли і покарали водія, який у Луцьку на кільці скоїв ДТП Знайшли і покарали водія, який у Луцьку на кільці скоїв ДТП
19 жовтень, 2023, 12:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Новобранці Волинського прикордонного загону склали присягу
Сьогодні, 15:20
 0
У Луцьку зіткнулися три автомобілі
Сьогодні, 15:05
 0
Волинян закликають гідно зустріти «на щиті» Юрія Янюка та Вадима Киричука
Сьогодні, 15:04
 0
Колаборант із Луганщини ремонтував російські «Смерчі». Його затримали
Сьогодні, 14:45
 0
До Луцька сьогодні прибуде місія «На щиті»
Сьогодні, 14:27
 0
Медіа
відео
1/8