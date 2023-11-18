У Луцьку зіткнулися три автомобілі

ДТП за участі трьох транспортних засобів трапилася у Луцьку: на місці працювали патрульні.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Вчора, 11 червня, близько 19-ї години на службовий планшет надійшло повідомлення про ДТП, яка сталася на вулиці Чернишевського.На місці події патрульні з’ясували, що водій легкового автомобіля марки Opel Movano не вибрав безпечної швидкості та не дотримався дистанції, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем Renault Scenic, який по інерції наздогнав авто Renault Zoe.Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.