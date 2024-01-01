На волинському підприємстві виникла пожежа

На волинському підприємстві виникла пожежа
На території підприємства у Нововолинську сьогодні, 12 червня, трапилася пожежа. На щастя, минулося без постраждалих.

Про це пише Буг.

Близько 13:30 горіло складське приміщення для збору тирси ТОВ «ЮКЕНВЕС».

Вогнем було пошкоджено зовнішнє обладнання. Постраждалих немає.
На волинському підприємстві виникла пожежа

На місці пожежі працювали вогнеборці 18 ДПРЧ селища Іваничі, 7 ДПРЧ міста Володимир, 5 ДПРЧ міста Нововолинськ та добровільна пожежна команда села Поромів.

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Теги: пожежа, Волинь
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