На волинському підприємстві виникла пожежа
Сьогодні, 15:47
На території підприємства у Нововолинську сьогодні, 12 червня, трапилася пожежа. На щастя, минулося без постраждалих.
Про це пише Буг.
Близько 13:30 горіло складське приміщення для збору тирси ТОВ «ЮКЕНВЕС».
Вогнем було пошкоджено зовнішнє обладнання. Постраждалих немає.
На місці пожежі працювали вогнеборці 18 ДПРЧ селища Іваничі, 7 ДПРЧ міста Володимир, 5 ДПРЧ міста Нововолинськ та добровільна пожежна команда села Поромів.
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Про це пише Буг.
Близько 13:30 горіло складське приміщення для збору тирси ТОВ «ЮКЕНВЕС».
Вогнем було пошкоджено зовнішнє обладнання. Постраждалих немає.
На місці пожежі працювали вогнеборці 18 ДПРЧ селища Іваничі, 7 ДПРЧ міста Володимир, 5 ДПРЧ міста Нововолинськ та добровільна пожежна команда села Поромів.
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