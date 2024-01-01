На волинському підприємстві виникла пожежа

трапилася пожежа. На щастя, минулося без постраждалих.



Про це пише



Близько 13:30 горіло складське приміщення для збору тирси ТОВ «ЮКЕНВЕС».



Вогнем було пошкоджено зовнішнє обладнання. Постраждалих немає.



На місці пожежі працювали вогнеборці 18 ДПРЧ селища Іваничі, 7 ДПРЧ міста Володимир, 5 ДПРЧ міста Нововолинськ та добровільна пожежна команда села Поромів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території підприємства у Нововолинську сьогодні, 12 червня,. На щастя, минулося без постраждалих.Про це пише Буг Близько 13:30 горіло складське приміщення для збору тирси ТОВ «ЮКЕНВЕС».Вогнем було пошкоджено зовнішнє обладнання. Постраждалих немає.На місці пожежі працювали вогнеборці 18 ДПРЧ селища Іваничі, 7 ДПРЧ міста Володимир, 5 ДПРЧ міста Нововолинськ та добровільна пожежна команда села Поромів.

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