На Волині патрульні зловили чоловіка з фальшивими документами
Сьогодні, 17:09
Патрульні, які несуть службу на стаціонарному посту на Волині, зупинили автомобіль марки Opel Vivaro за порушення ПДР.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Під час перевірки документів поліцейські виявили, що водійське посвідчення 31-річного керманича має ознаки підробки, а саме: відсутні захисні елементи, шрифт не відповідає державним нормам та стандартам. На місце викликали слідчо-оперативну групу.
Наразі відомо, що слідчими відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа) ККУ.
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Під час перевірки документів поліцейські виявили, що водійське посвідчення 31-річного керманича має ознаки підробки, а саме: відсутні захисні елементи, шрифт не відповідає державним нормам та стандартам. На місце викликали слідчо-оперативну групу.
Наразі відомо, що слідчими відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа) ККУ.
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