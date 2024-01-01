На Волині патрульні зловили чоловіка з фальшивими документами





Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.



Під час перевірки документів поліцейські виявили, що водійське посвідчення 31-річного керманича має ознаки підробки, а саме: відсутні захисні елементи, шрифт не відповідає державним нормам та стандартам. На місце викликали слідчо-оперативну групу.



Наразі відомо, що слідчими відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа) ККУ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Патрульні, які несуть службу на стаціонарному посту на Волині, зупинили автомобіль марки Opel Vivaro за порушення ПДР.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.Під час перевірки документів поліцейські виявили, що водійське посвідчення 31-річного керманича, а саме: відсутні захисні елементи, шрифт не відповідає державним нормам та стандартам. На місце викликали слідчо-оперативну групу.Наразі відомо, що слідчими відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа) ККУ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію