Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 червня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 червня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 19-21°.

Область

Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°.

Температура води в річці Стир 21°, в озері Світязь 19°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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