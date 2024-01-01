Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 червня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 червня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 19-21°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°.
Температура води в річці Стир 21°, в озері Світязь 19°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 19-21°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°.
Температура води в річці Стир 21°, в озері Світязь 19°.
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