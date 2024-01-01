Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 червня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 19-21°.



Область



Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°.



Температура води в річці Стир 21°, в озері Світязь 19°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 червня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 19-21°.Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°.Температура води в річці Стир 21°, в озері Світязь 19°.

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