Трактори-привиди: на Волині протягом шести років розглядають справу про шахрайство





Про це повідомляє



Як каже сторона обвинувачення, постраждалі особи спокусилися на оголошення з продажу техніки за привабливою ціною від лізингової компанії «Еталон». Згодом ті зв’язалися з консультантами, попідписували з ними договори, сума в яких істотно відрізнялася від тієї, яку бачили в оголошеннях.



Після залишеного завдатку покупці зосталися без товару та грошей. Справу про невдалі покупки слухав не один суддя Луцького міськрайонного суду. За шість років розгляду встигла змінитися колегія Феміди.



За обвинуваченням у шахрайстві судять чотирьох людей, які на засідання ходять регулярно. Потерпілі ж засідання пропускають: хтось не може, хтось хворіє, хтось зневірився в поверненні коштів.



На останнє слухання ніхто з них не з’явився. Прокурор пояснив, що частина живе за межами Луцька – в інших областях. Відтак сторона обвинувачення запропонувала суду відкласти засідання. Усі з пропозицією погодилися.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад 20 людей із різних областей України переконані, що стали жертвами шахраїв. Ті купували у фірми з Луцька сільгосптехніку, а в результаті залишилися без нічого.Про це повідомляє ІА Волинські новини , посилаючись на сюжет ТРК «Аверс».Як каже сторона обвинувачення, постраждалі особи спокусилися на оголошення з продажу техніки за привабливою ціною від лізингової компанії «Еталон». Згодом ті зв’язалися з консультантами, попідписували з ними договори, сума в яких істотно відрізнялася від тієї, яку бачили в оголошеннях.Після залишеного завдатку покупці зосталися без товару та грошей. Справу про невдалі покупки слухав не один суддя Луцького міськрайонного суду. За шість років розгляду встигла змінитися колегія Феміди.За обвинуваченням у шахрайстві судять чотирьох людей, які на засідання ходять регулярно. Потерпілі ж засідання пропускають: хтось не може, хтось хворіє, хтось зневірився в поверненні коштів.На останнє слухання ніхто з них не з’явився. Прокурор пояснив, що частина живе за межами Луцька – в інших областях. Відтак сторона обвинувачення запропонувала суду відкласти засідання. Усі з пропозицією погодилися.

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