Волиняни їздили у Люксембург для участі у форумі «Швидке відновлення України»

Волиняни їздили у Люксембург для участі у форумі «Швидке відновлення України»
Викладачі Волинського національного університету імені Лесі Українки стали учасниками другого люксембурзько-українського бізнес-форуму «Швидке відновлення України». Захід вчергове організований Люксембурзько-Українською торговою палатою.

Про це повідомляють у ВНУ імені Лесі Українки

У Люксембурзі Університет представляли завідувач кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Сергій Книш і старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Зоряна Книш. Викладачі ЗВО увійшли до української делегації разом із замміністрами Міністерства фінансів України та замміністром Міністерства у справах ветеранів України, представниками міжнародних інвестиційних фондів і територіальних громад, головами та заступниками низки обласних рад, мерами міст.
Волиняни їздили у Люксембург для участі у форумі «Швидке відновлення України»


Метою заходу було представлення Європейському інвестиційному банку й інвестиційним фондам представниками українських інституцій проєктів для фінансування останніх.

На форумі обговорювалось і були предметом дискусій питання, що стосуються відновлення України. Зокрема, йшлося про підтримку Європейським Союзом України; порядок і реалізацію допомоги на шляху вступу України до ЄС; неможливість відновлення України без українського інтелектуального капіталу; отримання освіти, перекваліфікацію ветеранів, створення якісних умов для фізичної та психологічної реабілітації жертв війни та ветеранів; фінансування проєктів територіальних громад із відновлення та розвитку соціальної інфраструктури територіальних громад України.

На заході Сергій Книш презентував проєкт будівництва наукового парку й інноваційної зони (студентського містечка) вартістю 120 млн євро загальною площею 8 га.
Волиняни їздили у Люксембург для участі у форумі «Швидке відновлення України»

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Теги: Волинь, війна, відновлення, Люксембург
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