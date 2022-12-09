Волиняни їздили у Люксембург для участі у форумі «Швидке відновлення України»

Викладачі Волинського національного університету імені Лесі Українки стали учасниками другого люксембурзько-українського бізнес-форуму «Швидке відновлення України». Захід вчергове організований Люксембурзько-Українською торговою палатою.Про це повідомляють у ВНУ імені Лесі УкраїнкиУ Люксембурзі Університет представляли завідувач кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Сергій Книш і старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Зоряна Книш. Викладачі ЗВО увійшли до української делегації разом із замміністрами Міністерства фінансів України та замміністром Міністерства у справах ветеранів України, представниками міжнародних інвестиційних фондів і територіальних громад, головами та заступниками низки обласних рад, мерами міст.Метою заходу було представлення Європейському інвестиційному банку й інвестиційним фондам представниками українських інституцій проєктів для фінансування останніх.На форумі обговорювалось і були предметом дискусій питання, що стосуються відновлення України. Зокрема, йшлося про підтримку Європейським Союзом України; порядок і реалізацію допомоги на шляху вступу України до ЄС; неможливість відновлення України без українського інтелектуального капіталу; отримання освіти, перекваліфікацію ветеранів, створення якісних умов для фізичної та психологічної реабілітації жертв війни та ветеранів; фінансування проєктів територіальних громад із відновлення та розвитку соціальної інфраструктури територіальних громад України.На заході Сергій Книш презентував проєкт будівництва наукового парку й інноваційної зони (студентського містечка) вартістю 120 млн євро загальною площею 8 га.